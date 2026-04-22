Există un singur parc național plutitor în lume. Lacul Loktak pare ireal: Pe suprafața lui sunt insule „vii” care apar și dispar

În nord-estul Indiei, în statul Manipur, se află unul dintre cele mai neobișnuite locuri de pe planetă: Lacul Loktak, un ecosistem care pare desprins dintr-un film SF. Aici se găsește și Parcul Național Keibul Lamjao, considerat singurul parc național plutitor din lume.

Un lac care „respiră”

Ceea ce face Lacul Loktak cu adevărat unic sunt formațiunile numite „phumdi” – insule plutitoare formate din vegetație, sol și materie organică aflată în descompunere. Acestea nu sunt fixe, ci plutesc liber și își schimbă constant forma și poziția.

Fenomenul care le face să pară „vii” ține de ciclul natural al apei: în sezonul secetos, nivelul lacului scade, iar rădăcinile acestor insule ating fundul lacului și absorb nutrienți. Când apa crește din nou, ele se desprind și plutesc la suprafață. Practic, insulele se ridică și coboară odată cu lacul, ca și cum ar respira.

Suprafața lor este surprinzător de elastică, asemănată adesea cu o trambulină, iar cea mai mare astfel de „insulă” ajunge la aproximativ 40 km².

Cercurile misterioase de pe apă

Privit de sus, lacul este plin de cercuri perfecte care par desenate artificial. Acestea sunt, de fapt, „athaphum” – structuri create de pescari din bucăți de phumdi, folosite pentru creșterea peștilor.

Aceste cercuri funcționează ca niște „ferme plutitoare”, unde peștii sunt atrași și capturați. Ele contribuie la peisajul spectaculos al lacului, dar și la economia locală, deoarece mii de oameni depind de aceste resurse pentru traiul zilnic.

Un ecosistem unic în lume

Pe una dintre aceste mase plutitoare se află Parcul Național Keibul Lamjao, singurul de acest tip de pe glob. Aici trăiește o specie rară, cerbul Sangai, supranumit „cerbul dansator” datorită modului în care se deplasează pe terenul instabil.

Întregul ecosistem este extrem de fragil, deoarece depinde de echilibrul dintre nivelul apei, vegetație și activitatea umană. Tocmai această combinație face ca locul să fie studiat de cercetători din întreaga lume.

Unde se află și cum ajungi

Lacul Loktak este situat la aproximativ 40 de kilometri de orașul Imphal, capitala statului Manipur, și este bine conectat rutier și aerian.

Zona este cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase: apă argintie, munți înconjurători și sute de insule plutitoare de forme geometrice diferite. Există chiar și pensiuni și restaurante construite pe aceste insule.

Deși este o destinație relativ izolată, Lacul Loktak atrage tot mai mulți turiști, fiind promovat ca destinație de ecoturism. Vizitatorii vin pentru plimbări cu barca, observarea faunei și experiența unică de a păși pe un „pământ” care plutește.

Interesul este în creștere atât în rândul turiștilor, cât și al cercetătorilor, însă numărul vizitatorilor rămâne moderat comparativ cu destinațiile turistice clasice, tocmai din cauza poziționării izolate.

Lacul Loktak nu este doar o curiozitate naturală, ci un exemplu rar de echilibru între natură și comunitate. Aproximativ 100.000 de oameni depind de acest ecosistem pentru apă, hrană și venituri.