Experții în sănătate se grăbesc să limiteze focarul virusului mortal Nipah. Boala care a inspirat filmul „Contagion” nu este tratabilă

Nu există tratament care să vindece infecția cu virusul mortal nipah. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Două cazuri de virus Nipah, un agent patogen rar transmis de lilieci, au fost confirmate într-un spital din India, declanșând o alertă la nivel național, precum și măsuri locale de carantină și supraveghere, transmite The Telegraph.

Cazurile, ambele în rândul unor asistente care lucrau la spitalul privat Narayana Multispeciality din Barasat, Bengalul de Vest, la aproximativ 26 de kilometri de capitala statului, Kolkata, au stârnit temeri că boala — care a inspirat filmul hollywoodian Contagion (n.r. Contagiunea) — s-ar putea răspândi neobservată.

„Două asistente de la un spital privat sunt infectate cu virusul Nipah, iar una dintre ele se află în stare critică”, a declarat, pentru The Telegraph, Narayan Swaroop Nigam, secretar principal al Departamentului de Sănătate și Protecție a Familiei din Bengalul de Vest.

Cele două au fost de serviciu împreună între 28 și 30 decembrie. Între 31 decembrie și 2 ianuarie au dezvoltat febră mare și dificultăți respiratorii și au fost internate la secția de terapie intensivă a spitalului pe 4 ianuarie, după ce starea lor s-a agravat.

India a emis o alertă la nivel național

Investigațiile inițiale sugerează că ambele asistente, dintre care una se află în comă, au contractat virusul în timp ce îngrijeau un pacient cu simptome respiratorii severe, care a murit ulterior înainte de a putea fi testat, au declarat surse din cadrul spitalului.

„Cea mai probabilă sursă a infecției este un pacient care fusese internat anterior în același spital. Acea persoană este tratată drept cazul index suspect, iar investigațiile sunt în curs”, a spus un oficial sanitar de rang înalt implicat în eforturile de supraveghere a virusului Nipah din Bengalul de Vest.

Focarul a determinat autoritățile sanitare să impună măsuri de carantină, supraveghere de urgență și urmărire a contacților în zonă.

Până în prezent, 180 de persoane au fost testate, iar 20 de contacți cu risc ridicat au fost plasați în carantină.

„Toți sunt asimptomatici și au avut rezultate negative la testare. Îi vom testa din nou înainte de încheierea carantinei de 21 de zile”, a declarat Nigam.

Ministerul Sănătății și Protecției Familiei din India a emis o alertă la nivel național, îndemnând statele să își consolideze supravegherea, detectarea și măsurile preventive pentru a reduce riscul și a preveni orice răspândire suplimentară.

Cum se transmite virusul Nipah de la lilieci la oameni și ce simptome au cei infectați

India s-a confruntat cu focare sporadice de Nipah în ultimii ani. Virusul trăiește în lilieci și poate fi transmis la oameni prin alimente contaminate sau prin contact cu fluidele corporale ale animalelor infectate. De asemenea, poate trece de la lilieci la porci, creând o altă cale de transmitere către oameni, unde se răspândește de la persoană la persoană prin picături respiratorii și salivă.

Virusul are o rată de fatalitate de până la 75% și provoacă o gamă largă de simptome, începând cu febră, vărsături și oboseală, înainte de a evolua către probleme respiratorii și inflamația creierului. Problemele neurologice, precum encefalita, pot apărea la luni sau chiar ani după infecția inițială.

Ca răspuns la noile cazuri, mai multe state indiene le-au cerut autorităților sanitare să își intensifice supravegherea pentru Sindromul de Encefalită Acută (AES), un termen general pentru inflamația creierului care poate fi cauzată de infecția cu virusul Nipah.

„Persoanele internate cu AES, în special cele cu istoric de călătorie sau contact legat de Bengalul de Vest, trebuie monitorizate îndeaproape și evaluate pentru o posibilă infecție cu virusul Nipah”, se arată într-un avertisment emis de autoritățile din Tamil Nadu, un stat din sudul Indiei.

„Spitalele guvernamentale și private trebuie alertate cu privire la situația virusului Nipah și instruite să raporteze prompt toate cazurile de AES”, se mai precizează în document.

Concentrarea pe examinarea cazurilor de AES va ajuta la prevenirea trecerii neobservate a infecțiilor cu Nipah nediagnosticate, a declarat Ali Althaf, un oficial sanitar de rang înalt de la Colegiul Medical Guvernamental din Thiruvananthapuram, Kerala, care a desfășurat activități ample de cercetare asupra virusului Nipah.

„Am văzut în mod repetat transmitere de la om la om în mediul spitalicesc”

„Anul trecut au fost raportate peste 100 de cazuri de AES în Kerala, un indicator-cheie pentru boli precum Nipah, iar dacă le-am supune pe toate testării diagnostice, este plauzibil să descoperim un număr mai mare de infecții cu Nipah”, a declarat el pentru The Telegraph.

Identificarea greșită a infecțiilor cu Nipah drept AES sau alte boli respiratorii are consecințe grave, în special pentru personalul medical, a adăugat el.

„Am văzut în mod repetat transmitere de la om la om în mediul spitalicesc”, a spus el. „Atunci când cazurile nu sunt recunoscute din timp, lucrătorii din domeniul sănătății sunt expuși celui mai mare risc de contact cu acest virus adesea fatal.”

Oficialul sanitar de rang înalt implicat în supravegherea Nipah din Bengalul de Vest a negat că primul caz ar fi fost diagnosticat greșit, dar a admis că probabil a fost omis.

„Nu aș descrie situația drept un diagnostic greșit. Este mai corect să spunem că a fost un diagnostic ratat”, a spus el.

El a adăugat: „Extindem criteriile de testare astfel încât clinicienii să știe când să suspecteze Nipah și când să solicite panouri de testare mai largi. Nu este vorba doar despre Nipah — mai multe infecții emergente și reemergente, inclusiv boli respiratorii, pot prezenta sindroame asemănătoare AES. Prin urmare, statul extinde definițiile de caz și protocoalele de testare de laborator.”

Nipah este clasificat drept agent patogen prioritar de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) din cauza potențialului său de a declanșa o epidemie. Nu există vaccin care să prevină infecția și niciun tratament care să o vindece.