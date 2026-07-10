Fără benzină și fără curent, cubanezii și-au pus panouri solare pe tricicluri ca să nu rămână blocați

Fără benzină și fără curent, cubanezii și-au pus panouri solare pe tricicluri ca să nu rămână blocați. Foto: Profimedia Images

Celebrele mașini de epocă din Cuba aproape că au dispărut, iar în locul lor au apărut triciclurile electrice de mici dimensiuni, cele mai multe fabricate în China. Acestea au devenit principalul mijloc de transport pentru sute de mii de cubanezi afectați de o criză prelungită de combustibil. Nu sunt însă tricicluri electrice obișnuite. Mulți cubanezi le-au montat panouri solare, astfel încât vehiculele să se poată încărca fără să depindă de rețeaua electrică suprasolicitată a țării.

Vehiculele cu trei roți sunt foarte diferite de mașinile vechi care, în urmă cu doar un an, circulau pe străzi lăsând în urmă nori groși de fum negru.

„Așa se deplasează oamenii acum”, a spus Liecer de la Cruz, în vârstă de 40 de ani, care deține un astfel de vehicul.

Triciclurile, care costă între 2.000 și 4.000 de dolari, sunt folosite pentru transportul mărfurilor și circulă pe trasee fixe care înainte erau deservite de autobuze.

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Deși prețul lor este prea mare pentru cei mai mulți cubanezi, mulți și-au vândut vechile mașini pe benzină pentru a cumpăra un triciclu. Alții le-au primit de la rude din străinătate, unde sunt în general mai ieftine, iar unii mici antreprenori și-au investit profiturile în astfel de vehicule, sperând să-și recupereze rapid banii.

În ianuarie, președintele american Donald Trump a amenințat că va impune taxe vamale țărilor care vând petrol Cubei, stat care produce doar aproximativ 40% din combustibilul de care are nevoie. De atunci, o singură navă petrolieră a ajuns pe insulă, la sfârșitul lunii martie, față de aproximativ opt pe lună înainte.

Efectele asupra vieții de zi cu zi din Cuba au fost puternice. Penele de curent prin rotație s-au înmulțit, agravând dificultățile dintr-o țară a cărei economie se află în criză de cinci ani. Lipsurile de alimente și medicamente s-au accentuat, iar transportul public a fost redus drastic.

Triciclurile electrice au devenit indispensabile

Ele transportă mărfuri, circulă pe trasee fixe pe care înainte mergeau autobuzele și, în unele cartiere din Havana, sunt folosite chiar și la colectarea gunoiului.

Oamenii care au sacoșe grele pot urca într-un astfel de triciclu. Călătoria este lentă, călduroasă și incomodă, dar tot este mai bună decât mersul pe jos.

„Dacă îți permiți, îl iei. Altfel, nu ai cum să ajungi nicăieri”, a spus Berta Ferrer, o vânzătoare de 52 de ani care lucrează patru zile pe săptămână într-un magazin din centrul Havanei.

Ea plătește aproximativ 500 de pesos cubanezi, adică mai puțin de un dolar, pentru o călătorie. Este o cheltuială importantă într-o țară în care salariile lunare sunt, în medie, de aproximativ 10 dolari pentru angajații de la stat și de aproape 40 de dolari pentru cei din sectorul privat.

Triciclurile electrice produse de mărci chinezești precum Zonsen și Jinpeng au devenit o prezență obișnuită pe străzile din Cuba. Multe sunt cumpărate din țări precum Panama și trimise pe insulă de rude sau de importatori care le revând. Acestea funcționează cu baterii cu gel sau cu litiu. În baza unui acord cu China, modelul Vedca este asamblat în Cuba.

Unii proprietari au montat panouri solare pe copertina de deasupra scaunelor, ceea ce le permite să încarce vehiculele în mers și să le folosească în continuare, în ciuda crizei energetice.

„Sunt atât de multe tricicluri în Havana, încât nu poți sta zece minute pe o stradă fără să vezi nenumărate trecând”, a spus Carlos Álvarez, un inginer de 29 de ani care deține un atelier specializat în vehicule electrice.

El vorbea în timp ce monta suportul pentru un panou solar pe unul dintre tricicluri. A recunoscut că investiția poate fi costisitoare, în jur de 500 de dolari, dar a spus că se recuperează repede, deoarece îi ajută pe proprietari să facă față atât lipsei de combustibil, cât și penelor de curent.

Ricardo Quintero, un inginer care deține un astfel de triciclu, a spus că îl folosește pentru a transporta produse la taraba de legume pe care o administrează împreună cu familia.

„Cred că vor rămâne aici”, a spus el, uitându-se la vehiculul său cu trei roți.