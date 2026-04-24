Femeia care a născut un copil de culoare după fertilizarea in vitro a aflat cine sunt, de fapt, adevărații părinți ai bebelușului

Tiffany Score și Steven Mills au aflat cine sunt părinții biologici ai fiicei lor FOTO: Orlando Sentinel

Părinții biologici ai unui bebeluș care a venit pe lume în urma unei încurcături de embrioni au fost identificați, potrivit avocaților femeii din Florida care i-a dat naștere.

Tiffany Score și Steven Mills au intentat proces împotriva Fertility Center of Orlando și a medicului-șef al clinicii în luna ianuarie, după ce au aflat că bebelușul lor, Shea, nu este înrudit genetic cu niciunul dintre ei.

Score și Mills, care sunt amândoi albi, au apelat la fertilizare in vitro la clinica din Longwood, Florida, și au decis să efectueze teste genetice întrucât bebelușul lor „prezenta trăsături fizice ale unui copil de origine non-caucaziană”, potrivit acțiunii în instanță, relatează NBC News.

Luna aceasta, Mara Hatfield, avocat care îi reprezintă pe Score și Mills, a declarat pentru NBC News că testele ADN au arătat că Shea este 100% de origine sud-asiatică. Hatfield a adăugat că clinica a spus că a identificat un cuplu sud-asiatic din 16 seturi de potențiali părinți, ale căror date de recoltare a ovulelor și transfer de embrioni au avut loc aproximativ în aceeași perioadă cu cele ale lui Score.

În documentele depuse la instanță, pârâții nu au contestat faptul că bebelușul lui Score și Mills „ar trebui să fie, dar nu este, copilul genetic” al reclamanților și au declarat că au cooperat la solicitările de a ajuta la identificarea părinților biologici ai fetiței.

Score și Mills au declarat săptămâna aceasta că o potrivire a confirmat părinții genetici ai copilului. Ei au spus că identitatea cuplului va rămâne confidențială.

„Acest lucru încheie un capitol din călătoria noastră sfâșietoare, dar ridică noi probleme care vor trebui rezolvate”, se arată în declarația transmisă de casa lor de avocatură. „Un singur lucru este este cert: este fiica noastră și o vom iubi. Vom fi părinții acestui copil pentru totdeauna”.

Avocații lor au spus că încă există întrebări cu privire la ce s-a întâmplat cu embrionii despre care se crede că aparțineau lui Score și Mills, însă nu există indicii că aceștia ar fi dus la nașterea unui copil de către un alt cuplu.

Nici pârâții, nici avocații lor nu au făcut precizări legate de identificarea părinților biologici ai lui Shea, eveniment care survine după o perioadă tumultuoasă pentru Fertility Center of Orlando. Clinica a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că se închide și a precizat că o altă rețea de fertilizare in vitro se va deschide în aceeași locație, decizie pe care Fertility Center of Orlando spune că a luat-o după „o analiză atentă”.