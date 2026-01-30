O femeie care a făcut fertilizare in vitro a născut un copil de culoare. Acuză spitalul că a încurcat embrionii

Tiffany Score și Steven Mills acuză spitalul că a încurcat embrionii FOTO: Orlando Sentinel

Doi soți din Florida susțin că o eroare comisă de o clinică de fertilitate a dus la nașterea unui „copil non-caucazian”, care nu este biologic al lor, potrivit unei acțiuni în instanță.

Tiffany Score și Steven Mills afirmă că, în aprilie 2025, clinica de fertilitate IVF Life Inc. din Orlando și medicul său principal, endocrinologul reproductiv Dr. Milton McNichol, au implantat în uterul lui Score embrionul altei paciente, potrivit Orlando Sentinel, publicație citată de New York Post.

În 2020, Score și Mills au depozitat trei embrioni viabili la clinică - care se laudă cu „experiență avansată în fertilitate” și „tehnologie de ultimă generație” - pentru fertilizare in vitro, un proces prin care sunt creați embrioni și păstrați până la obținerea unei sarcini.

Cinci ani mai târziu, după implantarea unui embrion, femeia a adus pe lume o „fetiță frumoasă și sănătoasă”, pe 11 decembrie 2025, potrivit procesului intentat pe 22 ianuarie.

Noii părinți susțin că și-au dat seama imediat după naștere că ceva nu era în regulă, întrucât ei sunt „caucazieni”, iar bebelușul „prezenta trăsături fizice ale unui copil de rasă non-caucaziană”, se arată în plângere.

Testele genetice ulterioare au confirmat că bebelușul „nu are nicio legătură genetică” cu niciunul dintre părinți.

Avocatul lui Score și Mills, John Scarola, a declarat că, pe 5 ianuarie, a trimis clinicii o scrisoare în numele cuplului, cerând ca aceasta să o reunească pe fetiță „cu părinții ei genetici” și să explice ce s-a întâmplat cu embrionii clienților săi.

Dincolo de confuzia devastatoare, cuplul se teme și că o altă persoană ar fi putut primi embrionul lor și ar putea fi însărcinată sau ar putea crește copilul lor.

Cei doi spun că au format o „legătură emoțională extrem de puternică” cu copilul în timpul sarcinii, legătură care continuă să se consolideze, fetița rămânând în grija lor.

Deși sunt dispuși să crească ei înșiși copilul, cuplul simte o obligație legală și morală de a o reuni pe fetiță cu părinții ei genetici și de a le-o încredința, dacă aceștia își doresc acest lucru.

„S-au îndrăgostit de acest copil”, a declarat Scarola pentru Orlando Sentinel. „Ar fi încântați știind că ar putea crește acest copil. Dar îngrijorarea lor este că acesta este copilul altcuiva și că, la orice moment, cineva ar putea apărea, ar putea revendica bebelușul și l-ar putea lua de la ei”.

Procesul solicită intervenția de urgență a instanței pentru a obliga clinica să informeze toți pacienții afectați, să plătească testări genetice și să dezvăluie dacă și alte familii ar fi putut fi afectate de încurcătura de embrioni.

McNichol și-a obținut diploma de medic la Loma Linda University School of Medicine în 2004 și este apreciat de pacienți și colegi pentru felul în care se poartă cu pacienții și pentru expertiza clinică, potrivit Issuewire.com.

Considerat unul dintre cei mai cunoscuți medici de fertilitate din Orlando, el a acumulat de-a lungul anilor numeroase distincții, inclusiv șase premii „Patients’ Choice”, patru recunoașteri „Compassionate Doctor” și un loc în top 10 medici din Florida în 2014.

O audiere de urgență a avut loc miercuri în fața judecătoarei Margaret Schreiber, unde Scarola a susținut că încurcătura de embrioni ar fi putut avea loc în 2020 sau în timpul implantării din 2025 și a cerut cinci ani de testare genetică plătită de clinică, a relatat Orlando Sentinel.

Scarola a criticat dur clinica pentru „eroarea îngrozitoare” și a spus că este un noroc că situația este „foarte rară”, recunoscând totodată că acest caz este dificil deoarece nu există un precedent clar.

„Nu există prea multă legislație în Florida care să vă permită să ajungeți la o soluție care să ofere răspunsurile pe care reclamanții din acest caz le caută și protecțiile pe care pârâții doresc să le mențină pentru clienții lor”, a declarat Schreiber, potrivit publicației.

Într-un anunț ulterior șters de pe site-ul său, clinica a afirmat că „participă activ cu o investigație pentru a sprijini unul dintre pacienții noștri în determinarea sursei unei erori care a dus la nașterea unui copil care nu este înrudit genetic cu aceștia”.