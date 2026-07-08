Fenomen rar, surprins pe o plajă din Coreea de Sud. Ce este ceața marină densă care a acoperit complet litoralul, chiar în „ziua Soseo”

Ceață marină pe plaja Haeundae din orașul Busan, Coreea de Sud, 7 iulie 2026. Sursa foto: Hepta

O imagine spectaculoasă, surprinsă marți pe plaja Haeundae din orașul Busan, Coreea de Sud, arată un fenomen meteorologic rar cunoscut sub numele de sea fog (n.r. ceață marină). În fotografie, o pătură densă de ceață se întinde peste plajă și peste apele mării, reducând considerabil vizibilitatea și transformând peisajul într-unul aproape ireal.

Fenomenul a fost observat chiar în ziua Soseo, una dintre cele 24 de diviziuni tradiționale ale anului din calendarul est-asiatic, care marchează începutul perioadei de căldură moderată a verii.

Ce este ceața marină

Ceața marină este un fenomen meteorologic care se formează atunci când aerul cald și umed trece peste o suprafață de apă mult mai rece. În contact cu apa rece, aerul se răcește până la punctul de rouă, iar vaporii de apă se transformă în milioane de picături microscopice suspendate în atmosferă, formând o ceață densă la nivelul mării.

Spre deosebire de norii obișnuiți, ceața marină se află chiar la suprafața apei și poate avansa spre uscat, acoperind plajele și zonele de coastă.

De ce apare mai ales vara

Deși pare surprinzător, fenomenul este întâlnit frecvent la începutul verii sau în perioadele foarte calde, când aerul se încălzește mult mai repede decât apa mării.

Diferența mare de temperatură dintre aer și apă creează condițiile ideale pentru condensarea vaporilor de apă și formarea ceții. În unele cazuri, aceasta poate persista ore întregi sau chiar mai multe zile, în funcție de vânt și de evoluția temperaturilor.

Poate afecta transportul și activitățile de pe litoral

Ceața marină reduce drastic vizibilitatea și poate crea probleme pentru navigația maritimă, traficul aerian și chiar pentru circulația rutieră din apropierea coastelor. În același timp, influențează temperatura locală, menținând aerul mai rece în zonele de litoral.

Fenomenul este întâlnit în mod obișnuit pe coastele Californiei, în nord-estul Canadei, în jurul Marii Nordului și al Marii Britanii, dar și în unele regiuni din Asia de Est. În anumite condiții, ceața marină poate apărea și pe litoralul Mării Negre, în special primăvara.

Imaginea surprinsă pe plaja Haeundae din Busan oferă un exemplu spectaculos al acestui fenomen natural, în care contrastul dintre temperaturile ridicate ale verii și apa mai rece a mării a fost suficient pentru ca întregul litoral să fie acoperit de o pătură densă de ceață.