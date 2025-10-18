„Flota Comorii” a fost găsită. O mie de monede de aur și argint au fost recuperate după trei secole de la naufragiu

Din respectiva epavă au fost recuperate peste o mie de monede de argint, în valoare de un milion de dolari. Sursa foto: captutra facebook/1715 Fleet - Queens Jewels, LLC

Epava unei nave care s-a scufundat în 1715, în timp ce naviga împreună cu alte 10 nave din America spre Spania, a fost descoperită la trei secole distanță. Ambarcaţiunea transporta o adevărată comoară din coloniile americane.

Orice urmă a navei se pierduse timp de trei secole. Dar nava care s-a scufundat în timpul unei furtuni în largul coastei Floridei nu era o navă obișnuită. Aceasta făcea parte din „Flota Comorii” („Plate Fleet”, n.red. „plata” înseamnă argint în spaniolă), care s-a scufundat în 1715 cu toată prețioasa sa încărcătură la scurt timp după ce plecase din America spre Spania.

Odată ce a fost identificată locația exactă a uneia dintre epave, s-a descoperit că era una dintre cele unsprezece nave spaniole ale flotei. Din respectiva epavă au fost recuperate peste o mie de monede de argint, în valoare de un milion de dolari. De asemenea, au fost recuperate cinci scuzi de aur, care, pe lângă valoarea lor economică considerabilă, au și o mare semnificație istorică, relatează Corriere della Sera.

Un uragan a distrus cele 11 nave care se îndreptau spre Spania: flota transporta aur, argint și bijuterii evaluate la aproximativ 400 de milioane de dolari. Toată încărcătura prețioasă s-a scufundat, odată cu echipajele.

Abia recent au fost descoperite noi dovezi ale traseului navelor. Astfel, în această vară, Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Florida, care, conform legislației americane, deţine epavele, a numit compania Queen's Jewels LLC să efectueze căutarea exclusivă a epavei.

Scafandrii au identificat un loc pe fundul mării unde se putea vedea o epavă. Astfel căpitanul Levin Shavers și echipajul navei M/V Just Right au descoperit comoara și au recuperat toate monedele, una câte una.

Monedele de argint, cunoscute sub numele de „Reales”, fuseseră bătute în coloniile imperiale din Peru, Bolivia și Mexic, iar directorul operațional al LLC, Saul Guttuso, a explicat că fiecare, pe baza datei vizibile, a designului sau a urmelor de fragmentare, are o poveste de spus.