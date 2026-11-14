Franța interzice pescuitul de anghilă galbenă pentru a proteja specia

1 minut de citit Publicat la 15:42 14 Noi 2026 Modificat la 15:42 14 Noi 2026

Pescuitul recreativ de anghile galbene este interzis în Franța. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Guvernul francez a decretat sâmbătă un moratoriu cu privire la pescuitului de anghilă galbenă, punând capăt pescuitului recreativ de anghile adulte, transmite AFP, citată de Agerpres.

Populaţiile de anghilă europeană (Anguilla anguilla) au scăzut cu aproximativ 90% din anii 1980 şi cu peste 99% faţă de anii 1960.

"Pescuitul recreativ de anghile galbene este interzis", se arată într-un decret care instituie un " moratoriu asupra pescuitului recreativ de anghile europene în ape dulci".

Semnat de prim-ministrul Sebastien Lecornu şi de ministrul pentru Tranziţia Ecologică Monique Barbut, decretul extinde la întreaga teritoriul francez o interdicţie care se aplica deja anghilelor galbene care sosesc în apele dulci franceze prin Marea Mediterană.

Anghila galbenă este a doua etapă de dezvoltare a unei anghile. Înainte de aceasta, acest peşte trece prin stadiul de puiet, iar după aceea devine anghilă argintie. Din 2010, în Franţa, pescuitul anghilelor în aceste două etape este interzis atât în apă dulce, cât şi în apă sărată.

Pe mare, Uniunea Europeană a interzis pescuitul de anghilă galbenă începând din 2024.

Acest moratoriu răspunde preocupărilor oamenilor de ştiinţă cu privire la scăderea populaţiilor acestei specii, din cauza mai multor factori, inclusiv pescuitul excesiv şi degradarea habitatului.

"Decretul este important. Reprezintă o recunoaştere din partea guvernului a situaţiei dramatice în care se află anghila", a declarat Allain Bougrain-Dubourg, preşedintele Ligii pentru Protecţia Păsărilor, care conduce şi lupta pentru această specie.

Anghlia este inclusă din 2009 în Anexa II (specii care nu sunt ameninţate cu dispariţia, dar care riscă să devină) la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii de faună şi floră sălbatică pe cale de dispariţie (CITES). Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) o consideră drept "în pericol critic de dispariţie".

Anghila europeană îi fascinează de mult timp pe zoologi cu caracteristicile sale unice. Acest peşte migrator se reproduce doar în Marea Sargaselor, înainte de a traversa Atlanticul şi a înota pe căile navigabile ale bătrânului continent.

Decretul include şi o excepţie. Prin decizie ministerială, "pescuitul anghilelor galbene poate fi autorizat pentru membrii asociaţiilor departamentale sau interdepartamentale agreate de pescari profesionişti de apă dulce şi pentru pescarii profesionişti de mare", se arată în text.

În plus, moratoriul trebuie reevaluat anual printr-un raport întocmit de Oficiul pentru Biodiversitate din Franţa. "Această reevaluare va aborda în special posibilitatea, având în vedere stadiul de conservare al speciei, de a ridica sau anula interdicţia", se precizează în decretul menţionat.