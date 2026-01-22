Furie în SUA după ce ICE l-a deportat pe suspectul unui jaf de 100 de milioane de dolari

Oficiali federali ar fi deportat unul dintre suspecții implicați într-un jaf uriaș de bijuterii comis în 2022 în sudul Californiei FOTO:

Luna trecută, oficiali federali ar fi deportat unul dintre suspecții implicați într-un jaf uriaș de bijuterii comis în 2022 în sudul Californiei, în urma căruia hoții au fugit cu marfă în valoare de 100 de milioane de dolari, într-un caz pe care procurorii l-au descris drept cel mai mare jaf de bijuterii din istoria Statelor Unite.

Deportarea a stârnit furia părților afectate de jaf și a părut să-i ia prin surprindere atât pe avocatul suspectului, cât și pe procurorii federali.

Potrivit documentelor judiciare obținute de The Los Angeles Times, Jeson Nelon Presilla Flores a fost trimis în Ecuador în jurul datei de 29 decembrie.

Se credea că acesta ar fi fost implicat într-un atac asupra unui camion Brinks, jaf în urma căruia a fost furată o comoară formată din bijuterii, aur și ceasuri.

Într-o cerere depusă în ianuarie pentru respingerea acuzațiilor de furt și conspirație împotriva lui Flores, avocatul John D. Robertson a scris că tocmai „a aflat” despre deportarea clientului său, despre care a spus că era rezident permanent legal în SUA și locuia în regiune de 25 de ani.

Înainte de deportare, Flores pledase nevinovat.

Îndepărtarea sa din SUA, care a avut loc după ce Flores a fost luat în custodia ICE în septembrie, i-a uimit pe observatori și pe procurorii din acest caz.

„Atunci când un inculpat într-un caz federal major de furt părăsește țara înainte de proces, victimele rămân fără răspunsuri, fără un verdict și fără încheiere”, a declarat Jerry Kroll, avocat al unora dintre companiile de bijuterii afectate, pentru The Times. „Pentru clienții noștri — bijutieri care și-au pierdut munca de-o viață — acest rezultat scoate la iveală o lacună în sistem care merită transparență. Ei au dreptul la răspunsuri clare despre cum s-a întâmplat acest lucru și dacă există garanții pentru a preveni repetarea lui”.

În documente judiciare separate depuse în ianuarie, procurorii au declarat că Flores a fost luat în custodie de imigrare „fără știrea” lor și că autoritățile nu au jucat „niciun rol” în deciziile ICE. Procurorii au adăugat că „sunt dornici să-l urmărească penal pe inculpat pentru faptele sale și să facă dreptate victimelor” dacă acesta se va întoarce în țară.

Oficialii au declarat că Flores a apărut la o audiere de imigrare pe 16 decembrie, unde s-a reprezentat singur, a recunoscut acuzațiile aduse și apoi a solicitat plecarea voluntară.

„Jeson Nelson Presilla Flores este un infractor imigrant ilegal din Ecuador, al cărui istoric infracțional include agresiune sexuală, amenințări, spargere, vandalism, jaf și altele”, a declarat într-un comunicat pentru The Independent Tricia McLaughlin, secretar adjunct al DHS. „În 2001, a intrat în SUA ca rezident permanent legal. Cu toate acestea, a devenit pasibil de expulzare din cauza condamnărilor sale penale. Un judecător a emis un ordin final de îndepărtare pe 16 decembrie 2025”.

Flores a fost deportat pe 28 decembrie, a spus ea.

Îndepărtarea surprinzătoare a lui Flores este cea mai recentă răsturnare de situație într-un caz care a început cu un presupus jaf comis în zori și s-a transformat într-o vânătoare de oameni desfășurată pe parcursul mai multor ani și în mai multe țări.

În iunie, Departamentul de Justiție a pus sub acuzare șapte persoane legate de jaful camionului Brinks din Lebec, precum și de o serie de alte jafuri de mare valoare comise pe parcursul anului 2022.

Lucrurile au fost puse în mișcare atunci când gruparea de jefuitori ar fi urmărit un camion Brinks care pleca de la un târg de bijuterii din San Mateo, pe 10 iulie 2022.

„Sunt aproape sigur că am fost urmăriți de la târgul unde am încărcat marfa”, le-a spus șoferul Tandy Motley polițiștilor la fața locului.

Presupușii hoți au continuat apoi să urmărească vehiculul aproximativ 500 de kilometri spre sud, până când acesta a ajuns într-o parcare de odihnă din Lebec, în zorii zilei următoare.

Acolo, hoții au pătruns în camion fără incidente, în timp ce unul dintre agenții de pază dormea, iar altul se afla în interiorul zonei de odihnă pentru a-și cumpăra mâncare.

Gruparea a fugit cu 24 de saci de marfă, inclusiv aur, diamante, rubine, smaralde și ceasuri de lux.

Ulterior, aceștia au dezactivat telefoanele pe care le folosiseră.

Totuși, în noaptea dinaintea jafului, unul dintre presupuşii hoți le-a oferit polițiștilor numărul său de telefon atunci când a raportat un accident rutier, ceea ce le-a permis anchetatorilor să urmărească numărul până la un turn de telefonie mobilă din apropierea locului jafului, a relatat The Times în octombrie.

Cinci dintre cei șapte suspecți au fost arestați, unul dintre ei fiind găsit în Panama.

O mare parte din marfă nu a fost recuperată.