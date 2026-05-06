„Gândește-te înainte să distribui”. Reacția Giorgiei Meloni, după ce o imagine falsă cu ea în lenjerie intimă s-a viralizat

2 minute de citit Publicat la 09:11 06 Mai 2026 Modificat la 09:11 06 Mai 2026

O imagine falsă cu Giorgia Meloni în lenjerie intimă s-a viralizat. FOTO: Getty Images

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a criticat distribuirea unor imagini false cu ea, generate cu inteligență artificială, printre care și una în care ar apărea în lenjerie intimă. Fotografiile au fost distribuite masiv în mediul online, scrie The Guardian.

Meloni a scris marți pe Facebook că, în ultimele zile, au circulat mai multe imagini false cu ea, create cu ajutorul inteligenței artificiale și prezentate drept reale de unii adversari politici.

„Recunosc că autorul acestor imagini m-a făcut să arăt ceva mai bine”, a spus ea în glumă. „Însă problema rămâne, pentru a ataca și a răspândi informații false, unii sunt gata să folosească orice mijloace.”

În mesajul său, Meloni a publicat una dintre imaginile false. Aceasta o arăta aparent în lenjerie intimă, așezată pe un pat. Imaginea devenise virală, iar mulți utilizatori au crezut că este reală și au criticat-o dur. Un utilizator a scris că este „rușinos” ca un premier să apară într-o asemenea ipostază și că o astfel de imagine este nedemnă de funcția pe care o ocupă.

Meloni a denunțat aceste imagini ca pe o formă de hărțuire online

Ea a avertizat că deepfake-urile devin un instrument tot mai periculos, pentru că pot păcăli oamenii și pot distruge reputații.

„Problema nu mă privește doar pe mine”, a spus ea. „Deepfake-urile sunt periculoase pentru că pot înșela, manipula și lovi pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu pot. De aceea, regula ar trebui să fie simplă: verifică înainte să crezi și gândește înainte să distribui. Astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui.”

Combaterea riscurilor legate de inteligența artificială și de imaginile deepfake a devenit una dintre prioritățile guvernului condus de Meloni.

În septembrie anul trecut, Italia a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a aprobat o lege amplă pentru reglementarea inteligenței artificiale. Legea prevede pedepse cu închisoarea pentru cei care folosesc această tehnologie pentru a face rău altor persoane, inclusiv prin crearea de deepfake-uri. De asemenea, stabilește limite pentru accesul copiilor la astfel de instrumente.

Guvernul italian a spus că legea, aliniată la regulamentul european privind inteligența artificială, este un pas important pentru controlarea modului în care AI este dezvoltată și folosită în Italia.

Legea a venit după un scandal provocat de un site pornografic care publicase imagini trucate cu femei cunoscute din Italia. Printre ele se aflau Giorgia Meloni și lidera opoziției, Elly Schlein. Cazul a provocat indignare în întreaga țară.

Imaginile fuseseră luate de pe rețelele sociale sau din apariții publice și modificate cu texte vulgare și sexiste. Ele erau distribuite pe o platformă cu peste 700.000 de abonați. Multe dintre imagini vizau femei politician din mai multe partide și erau manipulate pentru a le prezenta în ipostaze sexualizate.

Poliția italiană a cerut închiderea site-ului, iar procurorii din Roma au deschis o anchetă. Sunt investigate posibile infracțiuni precum distribuirea ilegală de imagini cu conținut sexual explicit, defăimarea și șantajul.