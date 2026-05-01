Germania, motorul economic al Europei, este cel mai mare exportator mondial de deșeuri de plastic. Unde le trimite

3 minute de citit Publicat la 08:00 01 Mai 2026 Modificat la 08:06 01 Mai 2026

Germania a fost cel mai mare exportator de deșeuri din plastic din lume în 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Cel mai mare exportator de deșeuri din plastic la nivel mondial în anul 2025 a fost Germania, relatează The Guardian.

Țara a trimis peste granițe 810.000 de tone de astfel de deșeuri, arată o analiză a datelor comerciale citată de publicația britanică.

Marea Britanie s-a clasat pe locul 2, indică analiza realizată de Watershed Investigations și Basel Action Network.

Londra a exportat peste 675.000 de tone, cea mai mare cantitate din ultimii opt ani, suficientă pentru a umple aproximativ 127.000 de containere maritime.

O mare parte din deșeuri a ajuns în Turcia. O a doua destinație a fost Malaezia.

Indonezia este, de asemenea, o destinație frecventă.

Investigațiile au arătat că industria reciclării plasticului din aceste țări a provocat daune mediului.

Industria de profil a fost frecvent asociată cu scandaluri legate de depozitări ilegale și arderea plasticului, precum și cu abuzuri asupra forței de muncă.

„Coasta mediteraneană a Turciei este cea mai poluată din întregul bazin mediteranean, iar cauza o reprezintă deșeurile de plastic provenite de la fabricile de reciclare. Există cantități uriașe de microplastice. Uneori, oamenii nici nu pot intra în mare din cauza tuturor deșeurilor”, a declarat Sedat Gündoğdu, un biolog marin turc care investighează fenomenul.

SUA și China exportă mai puțin plastic decât Germania și Marea Britanie

Paradoxal, țări precum SUA și China exportă mai puține deșeuri din plastic, parțial pentru că o parte semnificativă este gestionată pe plan intern prin incinerare, reciclare sau depozitare în gropile de gunoi.

De asemenea, SUA și China nu sunt supuse acelorași presiuni legate de țintele de reciclare precum Europa și Regatul Unit.

SUA au exportat 385.000 de tone de deșeuri de plastic în 2025, fiind al cincilea cel mai mare exportator din lume, în timp ce, în 2024, China a ocupat abia locul 18.

UE interzice, din noiembrie, exportul deșeurilor de plastic în state care nu sunt membre OCDE

Uniunea Europeană a convenit să interzică, din 21 noiembrie 2026, exporturile de deșeuri din plastic către țări din afara grupului OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), format în principal din state bogate.

Jumătate din aceste reziduuri continuă momentan să fie trimise către astfel de destinații.

Din ce rămâne, o mare parte ajunge în Turcia, membru OCDE și, în prezent, cel mai mare destinatar al deșeurilor de plastic europene.

Pe măsură ce se apropie intrarea în vigoare a interdicției, cresc îngrijorările că exporturile spre state din afara grupului ar putea fi redirecționate către țări OCDE în curs de dezvoltare - precum Turcia - precum și către unele regiuni din Europa de Est care nu dispun de capacitatea necesară pentru a gestiona volume mari.

În Turcia, infrastructura pentru gestionarea deșeurilor este deja supraîncărcată.

„Turcia însăși generează 3,3 milioane de tone de deșeuri din plastic la nivel intern, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul capacității noastre de reciclare”, explică biologul Gündoğdu.

Ce spune Comisia Europeană despre interdicția la export în state non-OCDE

„În ultimul deceniu, comerțul necontrolat cu deșeuri din plastic a crescut, afectând atât mediul, cât și sănătatea publică.

Regulile privind exportul acestor materiale au fost consolidate suplimentar în noul regulament privind transferul de deșeuri, inclusiv prin interzicerea acestor exporturi către țări non-OCDE începând cu 21 noiembrie 2026.

Asta va avea impact asupra a, aproximativ, jumătate de milion de tone de deșeuri din plastic.

În decembrie 2025, Comisia a adoptat un nou pachet de măsuri pentru a stimula economia circulară și a consolida reciclarea plasticului în Europa. În plus, obiectivele privind conținutul reciclat, precum cele din directiva privind produsele din plastic de unică folosință, sprijină, de asemenea, industria europeană a materialelor plastice”, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Regatul Unit și-a asumat un angajament similar privind exporturile de plastic către țări non-OCDE, inclus în Legea Mediului din 2021, însă textul este încă în curs de consultare.

În 2025, aproximativ o cincime din exporturile de deșeuri din plastic ale Marii Britanii încă erau dirijate către țări non-OCDE, iar transporturile către Malaezia - în prezent a treia cea mai mare destinație a Regatului Unit - au crescut cu aproape 60% față de 2024.

„Acesta este un colonialism al deșeurilor”, a comentat Pua Lay Peng, activistă din Malaezia care militează împotriva afluxului de deșeuri din plastic din străinătate și a poluării generate pe această cale.

Amy Youngman, specialistă în politici juridice la Environmental Investigation Agency, a declarat, la rândul său: „Atâta timp cât continuăm să producem acest volum de plastic, vom muta deșeurile către țări OCDE precum Turcia și vom crește incinerarea în Europa și în Regatul Unit.”

„O altă preocupare a noastră este că va exista o creștere a exporturilor din UE către Regatul Unit, care apoi poate reexporta către țări terțe, inclusiv către țări non-OCDE precum Malaezia. Autoritățile de aplicare a legii încearcă să prevină acest lucru, dar Regatul Unit are nevoie de schimbări de politici mai semnificative pentru a aborda problema în mod cuprinzător”, a adăugat ea.