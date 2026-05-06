Harta „super-bogăției” în Europa: România e ultima pe listă, dar cu un avans uluitor. Unde se află armatele de milionari

Numărul persoanelor care dețin o avere de cel puțin 30 de milioane de dolari (aproximativ 25,7 milioane de euro) este în plină ascensiune pe tot continentul. Germania are, de departe, cei mai mulți ultra-bogați și continuă să atragă noi membri în acest grup exclusivist, scrie Euronews.

Potrivit raportului „Wealth Report 2026” realizat de Knight Frank, numărul celor cu averi nete ultra-ridicate (cunoscuți sub acronimul UHNWI) a crescut în Europa cu 26% în ultimii cinci ani. Asta înseamnă că, între 2021 și 2026, acest grup select a primit 37.428 de noi membri.

Dar care sunt țările europene cu cei mai mulți bogați și unde s-a înregistrat cea mai rapidă creștere?

La nivel mondial, peste 710.000 de persoane dețin o avere netă de cel puțin 30 de milioane de dolari. Aproape un sfert dintre aceștia, mai exact 25,8%, trăiesc în Europa. Populația de ultra-bogați a continentului a crescut de la 146.525 de persoane în 2021, la 183.953 în 2026.

Germania domină clasamentul, România încheie lista

Germania conduce clasamentul european cu 38.215 persoane din categoria UHNWI. Regatul Unit ocupă locul al doilea cu 27.876, urmat de Franța cu 21.528. Nicio altă țară europeană nu depășește pragul de 20.000 de persoane. Elveția numără 17.692 de ultra-bogați, iar Italia 15.433.

După primele cinci poziții, cifrele scad semnificativ. Spania, una dintre cele mai mari economii ale Europei, găzduiește 9.186 de persoane foarte bogate. Suedia numără 6.845, iar Olanda 5.077. Urmează Danemarca (4.657), Turcia (4.208), Austria (4.188) și Polonia (3.017).

În restul țărilor, numărul scade sub pragul de 3.000. Norvegia are 2.460, Cehia 2.270, Irlanda 2.196, Portugalia 2.187 și Finlanda 1.317. Toate celelalte state europene rămân sub pragul de 1.000 de persoane.

România este pe ultimul loc, cu 749 de super-bogați în 2026. Cu toate acestea, creșterea a fost mare și la noi: în 2021 aveam doar 388 de oameni foarte înstăriți.

Rusia, care nu face parte din UE sau EFTA, numără 8.399 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari.

În ceea ce privește creșterea absolută, Germania a înregistrat cel mai mare salt între 2021 și 2026, adăugând 9.273 de noi membri în clubul milionarilor. Elveția (4.968), Franța (3.781) și Regatul Unit (3.005) au raportat, de asemenea, creșteri importante.

Alte țări care au adăugat peste 1.000 de noi bogați sunt Italia (2.886), Spania (2.708), Turcia (2.034) și Polonia (1.575).

România, printre cele mai mari rate de creștere

Cifrele absolute spun doar o parte din poveste. Dacă privim evoluția în procente, situația se schimbă radical. Populația de ultra-bogați din Polonia s-a dublat, înregistrând o creștere de 109%. Turcia (94%) și România (93%) s-au situat foarte aproape de acest nivel.

Grecia, Cehia și Portugalia au raportat, fiecare, creșteri de cel puțin 50%.

În restul marilor economii, numărul bogaților a crescut cu 42% în Spania, 32% în Germania, 23% în Italia și 21% în Franța. Regatul Unit a înregistrat cea mai mică creștere dintre marile puteri economice (12%), în timp ce Suedia a avut cel mai mic avans din acest grup, de doar 8%.

Rata de creștere tinde să fie mai mare acolo unde numărul de plecare al bogaților a fost comparativ mai mic.

„Europa este foarte bine reprezentată, cu Suedia, România și Grecia înregistrând câștiguri robuste. Imaginea este una a extinderii bogăției din punct de vedere geografic, chiar dacă aceasta continuă să se concentreze în câteva mari centre de putere globale”, se arată în raport.

Liam Bailey, director global de cercetare la Knight Frank, a declarat că lumea este martora uneia dintre cele mai semnificative schimbări în distribuția globală a bogăției din istoria modernă.

Ultra-bogații își împart viața și averile între mai multe țări

„SUA rămân motorul dominant, dar vedem o forță tot mai mare venind dinspre India și un grup de economii care se maturizează rapid și care modelează acum peisajul global”, a precizat acesta.

Statele Unite conduc detașat în topul mondial, cu 387.422 de persoane care dețin averi de peste 30 de milioane de dolari.

Raportul subliniază că taxele tot mai mari și presiunile de reglementare accelerează mobilitatea globală a capitalului. „Persoanele cu averi ultra-ridicate își organizează tot mai mult viața în mai multe jurisdicții, folosind birouri de familie (family offices) pentru a gestiona activ taxele, stilul de viață și riscul politic”, notează documentul.

De asemenea, numărul miliardarilor este în creștere la nivel mondial, inclusiv în Europa.