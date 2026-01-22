Îmbrăcat în pufoaică, Kim râde cu poftă împreună cu femei în costum de baie dintr-o piscină fierbinte. Imagini comice în Coreea de Nord

Kim Jong Un a participat miercuri după-amiază la inaugurarea oficială a Centrului de Recreere pentru Muncitori Onpo, din provincia Hamgyong de Nord FOTO: KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost surprins în niște ipostaze de-a dreptul amuzante, în timp ce stătea îmbrăcat cu haină groasă de iarnă la marginea unui bazin cu apă fierbinte, zâmbind împreună cu femeile aflate în piscină.

Kim Jong Un a participat miercuri după-amiază la inaugurarea oficială a Centrului de Recreere pentru Muncitori Onpo, din provincia Hamgyong de Nord, o stațiune redeschisă recent și descrisă anterior drept „Benidormul Coreei de Nord”.

După ceremonia de tăiere a panglicii, liderul de la Phenian a apărut în fotografii purtând în continuare paltonul gros de iarnă, inclusiv în interiorul clădirii spa și părea vizibil încântat de ceea ce vedea.

Complexul de băi termale a fost complet modernizat după ce a fost criticat dur de Kim Jong Un în 2018, când a acuzat conducerea de management defectuos și condiții „neîngrijite”. La ceremonia de deschidere, liderul nord-coreean a declarat că fiecare secțiune a fost amenajată „practic și armonios”, iar elementele arhitecturale au fost concepute pentru a se integra în mediul natural.

?‍♂️ Kim Jong Un in a warm down jacket checked how people are relaxing at hot springs



The visibly heavier dictator personally walked through the bath facilities.



Where is his hat? pic.twitter.com/t90h4c42uM — NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2026

„Îmi amintesc vizita de acum câțiva ani, când am criticat sever practicile de administrare neigienice. Faptul că acest centru de vacanță a fost reconstruit și transformat într-o facilitate modernă de odihnă pentru populație îmi dă un sentiment de mândrie, pentru că am îndeplinit o sarcină importantă”, a spus Kim.

În timpul unei inspecții din 2018, liderul nord-coreean a descris stațiunea drept „mai rea decât un acvariu” și „cu adevărat degradată”. După vizita recentă, el a cerut administratorilor să pregătească deschiderea completă a complexului luna viitoare.

Sejururile la spa sunt oferite membrilor elitei conducătoare din Coreea de Nord, dar și turiștilor străini din China și din Rusia. Prețurile variază între 1.000 și 1.350 de dolari pentru un pachet de o săptămână, fără a include costurile de zbor.