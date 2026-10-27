În China, populația de peste 65 de ani o depășește pe cea de sub 15 ani. Este pentru prima dată în istorie

Îmbătrânirea populației este însoțită de o scădere accentuată a numărului de nașteri. Foto: Getty Images

China are, pentru prima dată, mai mulți locuitori cu vârste de cel puțin 65 de ani decât copii sub 15 ani. Datele pentru 2025, publicate în Anuarul Statistic al țării și citate luni de agenția EFE, arată amploarea îmbătrânirii populației și a declinului natalității, potrivit Agerpres.

La sfârșitul anului trecut, China avea 223,65 milioane de persoane de cel puțin 65 de ani, reprezentând 15,9% din populație. În același timp, numărul copiilor cu vârste între 0 și 14 ani era de 212,76 milioane, adică 15,1% din total.

Schimbarea demografică se reflectă și în creșterea ponderii persoanelor vârstnice în raport cu populația activă. Rata de dependență a vârstnicilor, calculată prin raportarea persoanelor de cel puțin 65 de ani la populația cu vârste între 15 și 64 de ani, a ajuns la 23,1% în 2025.

Indicatorul a crescut constant în ultimul deceniu. În 2016, acesta era de 15%, iar în 2021 a depășit pentru prima dată pragul de 20%, ajungând la 20,8%. În 2024, rata urcase la 22,8%.

Natalitatea din China a ajuns la un nivel minim istoric

Îmbătrânirea populației este însoțită de o scădere accentuată a numărului de nașteri. În 2025, China a înregistrat doar 7,92 milioane de nașteri, cel mai redus nivel din istoria statisticilor citate. Cu un an înainte, numărul acestora fusese de 9,54 milioane.

Datele arată că tendința de scădere a natalității continuă, în pofida măsurilor adoptate de autorități pentru a încuraja familiile să aibă copii.

La sfârșitul anului 2025, numărul persoanelor cu vârste de cel puțin 60 de ani ajunsese la 323,38 milioane, echivalentul a 23% din populația țării. În 2024, această categorie reprezenta 22% din total.

Ce măsuri au luat autoritățile

Pentru a încuraja natalitatea și a reduce cheltuielile familiilor, autoritățile chineze au introdus mai multe măsuri de sprijin, inclusiv o alocație națională pentru copiii cu vârste sub trei ani. Aceste inițiative urmăresc să reducă o parte dintre costurile asociate creșterii copiilor.

Până în prezent, însă, măsurile nu au reușit să inverseze tendința, iar numărul nașterilor a continuat să scadă.

Presiunea demografică ar putea deveni și mai mare în următorii ani. Potrivit estimărilor autorităților, până în 2035, peste 400 de milioane de chinezi vor avea cel puțin 60 de ani.

Evoluția ridică probleme importante pentru piața muncii, sistemul de pensii și serviciile destinate persoanelor vârstnice. Pe măsură ce populația îmbătrânește, iar numărul copiilor și al viitorilor angajați scade, China va trebui să găsească soluții pentru a susține un număr tot mai mare de pensionari.