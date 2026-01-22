În gara centrală din Milano se amenajează un hotel de lux în locul în care acum funcționează un fast food

Cincisprezece grupuri internaționale din domeniul hotelier au aplicat pentru acest proiect, însă brandul care a cîştigat proiectul nu a fost încă dezvăluit. Sursa foto: Getty Images

Pentru prima dată în Italia, o gară va găzdui un hotel de lux în propria clădire. Lucrările au început la Gara Centrală de la Milano, care se pregătește să găzduiască un hotel de renume. Cincisprezece grupuri internaționale din domeniul hotelier au aplicat pentru acest proiect, însă brandul care a cîştigat proiectul nu a fost încă dezvăluit.

Hotelul va ocupa spațiul unde se afla Burger King, iar parterul și mezaninul erau depozite pentru respectivul restaurant, care s-a deschis la nivelul peronului, în timp ce etajele superioare sunt goale de ani de zile. Clădirea Gării Centrale își va sărbători cea de-a 100-a aniversare peste 5 ani, relatează Corriere della Sera.

Grandi Stazioni Retail (n. red. ​companie care administrează spațiile comerciale și publicitare ale celor mai mari 14 gări feroviare italiene) și Pacini Group (n. red. ​companie italiană de dezvoltare și administrare a hotelurilor de lux) au anunțat începerea construirii primului hotel de lux într-o gară italiană.

Acest proiect, conform unui comunicat de presă, confirmă „viziunea Grandi Stazioni Retail de a transforma principalele gări din Italia în locuri multifuncționale, integrate și din ce în ce mai centrale în viața urbană”. Peste 15 operatori internaționali din domeniul hotelier au participat la procesul de selecție pentru proiect, inițiat de Grandi Stazioni Retail și coordonat de echipa Cushman & Wakefield Hotels. Pacini Group SpA a fost ales ca partener operațional pentru managementul și marketingul viitorului hotel, după definirea poziționării, a conceptului și a faimei internaționale a acestuia. Numele „brandului hotelier internațional de top ” care îl va gestiona nu a fost încă dezvăluit .

„Suntem mândri să anunțăm astăzi un proiect unic în peisajul național”, spune Elena Sorlini, CEO al Grandi Stazioni Retail . „Sosirea primei unități hoteliere într-o gară italiană reprezintă un pas fundamental în transformarea gărilor în ecosisteme complexe și diverse, locuri din ce în ce mai integrate în structura urbană și capabile să ofere servicii și experiențe din ce în ce mai diverse.”

„Acest proiect reprezintă o provocare de mare valoare strategică și simbolică”, a adaugat Emidio Pacini, CEO și fondator al Pacini Group. „A aduce ospitalitatea pentru prima dată într-o locație emblematică precum Gara Centrală din Milano înseamnă a combina respectul pentru istorie, o viziune contemporană și capacitatea de a interpreta nevoile unei clientele internaționale.”