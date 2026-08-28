În Germania se construiește cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Va fi de două ori cât Turnul Eiffel

Turbină eoliană în construcție, în Germania. Imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

În Germania se construiește în prezent cea mai înaltă turbină eoliană din lume: la final, după ce va fi montată, instalația va avea o înălțime de 365 de metri, de două ori mai înaltă decât Turnul Eiffel, informează Euronews.

Comparativ, Casa Presei Libere din București are o înălțime de 92 de metri, de patru ori mai puțin decât turbina eoliană aflată în construcție în Germania și care va fi funcțională în această toamnă.

Turbina va fi instalată în zona localității Klettwitz, regiunea Lusatia, din estul Germaniei. Aici, lignitul a fost exploatat timp de zeci de ani.

Germania s-a angajat însă să închidă minele pe bază de cărbune, iar Klettwitz va deveni astfel un exemplu al modului în care autoritățile germane gestionează efectele schimbările climatice și fac trecerea la energii verzi și durabile.

Fermele solare și parcurile eoliene sunt acum instalate pe movilele de steril ale fostei mine de lignit din Klettwitz. Printre acestea, o structură de oțel atrage imediat atenția: este centrala eolliană care, deși e încă în construcție, depășește deja în înălțime instalațiile eoliene din apropiere.

Segmenții turbinei eoliene sunt ridicați cu ajutorul unei macarale gigantice - cea mai mare de acest fel din Europa, capabilă să ridice piese de mai multe tone.

Sus, la 160 de metri deasupra solului, echipe speciale de alpiniști pun piesele cap la cap și montează segmenții turbinei eoliene.

Motivul pentru care viitoarea turbină va fi ridicată la o înălțime atât de mare se datorează faptului că „vântul bate mai puternic și mai constant, cu cât înălțimea e mai mare”, după cum a spus Jochan Grosmann, fondatorul companiei care produce respectiva turbină eoliană.

„De aceea turbinele eoliene sunt din ce în ce mai înalte - pentru că acolo, sus, e vânt așa de puternic, încât turbinele generează de două ori mai multă energiedecât cele obișnuite”, a spus Grossman.