Într-o țară din UE, femeile angajează „soți cu ora” din cauza lipsei de bărbați

Un alt dezavantaj pentru femei este faptul că bărbații nu mai depun eforturi în a avea o relație / sursă foto: Getty Images

Într-o țară din Uniunea Europeană, femeile apelează la serviciile „soți cu ora” pentru treburi casnice și diverse reparații, din cauza lipsei acute de bărbați. Pentru câțiva euro, aceștia repară robinete, montează televizoare sau asamblează mobilă.

Concret, este vorba despre Letonia, care are cu 15,5% mai multe femei decât bărbați, de peste trei ori media UE.

Mortalitatea bărbaților între 30 și 40 de ani este de trei ori mai mare decât cea a femeilor de aceeași vârstă. Din această cauză, multe dintre femei rămân singure, iar pentru a face față problemelor de zi cu zi acestea apelează la serviciile nou implementate „soți cu ora”, scrie Daily Star.

Serviciile de „soți cu ora” permit femeilor să angajeze bărbați pentru diverse sarcini domestice. Femeile pot să rezerve un „soț pentru o oră” online sau telefonic, bărbatul prezentându-se în termen de 60 de minute.

Companiile promovează „bărbați cu mâini de aur” care pot fi chemați pentru câțiva euro să repare robinete, să monteze televizoare sau să asambleze mobilă.

Scriitoarea Dace Ruksane a explicat că „cele mai deștepte fete sunt singure. Fetele foarte frumoase sunt singure dacă sunt deștepte. Vor să găsească parteneri care să le fie egali”.

Bărbații nu mai depun eforturi să cucerească femeile: „Având atâtea opțiuni, el nu trebuie să fie perfect”

Un alt dezavantaj pentru femei este faptul că bărbații nu mai depun eforturi în a avea o relație. Mulți dintre ei tratează relațiile cu superficialitate, iar asta le face pe femei să părăsească țara în căutarea unui partener.

„Având atâtea opțiuni, un bărbat nu trebuie să fie perfect. El doar stă în fața televizorului și știe că poate cuceri o femeie. Și dacă ea nu i se potrivește, va cuceri alta”, a mai declarat Ruksane.

Vârsta medie în țară este de 44 de ani, iar rata brută a mortalității este de 14,9 la 1.000 de locuitori.

„Această situație determină multe femei să părăsească țara în căutarea unui partener”, spun specialiștii.

Dania, o tânără de 29 de ani care lucrează în industria festivalurilor, spune că 98% dintre colegii săi sunt femei: „Nu e nimic în neregulă cu asta… dar pentru un echilibru bun, ai vrea să ai mai mulți bărbați cu care să flirtezi sau să vorbești. E pur și simplu mai interesant”.

Prietena ei, Zane, a adăugat că: „De aceea toate prietenele mele au plecat în străinătate și și-au găsit iubiți acolo”.