S-a căsătorit cu fratele ei, apoi el a murit. Monumentul durerii ei a fost o Minune a Lumii Antice

4 minute de citit Publicat la 07:00 30 Noi 2025 Modificat la 07:53 30 Noi 2025

Mausoleul din Halicarnas, Bodrum, Turcia. Foto: Profimedia Images

Mausoleul din Halicarnas, din Bodrum, Turcia, este o adevărată comoară arheologică, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. E cu atât mai remarcabil cu cât a fost creat ca urmare a unei căsătorii incestuoase. Un sarcofag de piatră a fost descoperit în 1989 într-un sit necropolă din Bodrum, conținând rămăşiţele bine conservate ale unei femei de viță nobilă, împreună cu o coroană de aur și bijuterii. Se crede că este Ada, a cincea conducătoare a dinastiei hecatomnide. Rămășițele sunt expuse în muzeu, alături de bunurile ei și de o machetă în mărime naturală, bazată pe o reconstrucție facială a craniului ei, potrivit CNN.

Hecatomnus a fost primul satrap indigen al Cariei - termenul pentru guvernatorii regionali din imperiul persan - și a domnit între anii 395 și 377 î.Hr. Dintre cei cinci copii ai săi, două perechi de frați s-au căsătorit, cuplul frate-soră Idrieus și Ada succedându-le lui Mausoleus și Artemesia.

Căsătoriile erau simbolice

Niciun cuplu nu a avut copii, așa că este posibil ca mariajele să fi fost simbolice. Căsătoria între frați nu era deloc comună în acea perioadă, incestul fiind considerat în general tabu.

„Cred că pe atunci, pentru oamenii din familia regală, era în regulă să facă orice voiau”, spune Can, un ghid turistic din Bodrum. Populația generală „accepta orice făceau”.

Căsătoriile mixte dintre frați au întărit dinastia prin menținerea liniei de sânge în familie. De asemenea, au reflectat mitologia zeilor greci, cum ar fi uniunea regelui Zeus cu regina și soția sa, Hera.

Ada a domnit asupra Cariei de două ori, cu domnii înainte și după asediul Halicarnasului, fiind repusă la putere de fiul ei adoptiv, Alexandru cel Mare.

Istoria castelului

Castelul Bodrum este un exemplu impunător de arhitectură gotică cu adaosuri otomane, care domină orașul modern. Pentru o taxă de 20 de euro, poţi vedea rămășițele celei care a fost Ada, cel mai probabil, sora mai mică a lui Mausoleus și Artemesia.

A fost construit de Cavalerii Sfântului Ioan, care au domnit asupra Bodrumului pe tot parcursul secolului al XV-lea. Nu numai că părți din mormântul lui Mausolus au fost folosite în construcția castelului, dar castelul se află pe același promontoriu considerat a fi probabil locul unde se afla palatul lui Mausolus.

Pe lângă faptul că găzduiește Muzeul de Arheologie Subacvatică, castelul are o bogăție de artefacte din numeroasele civilizații care au numit acest colț al lumii "acasă". Expoziția sa legată de poporul micenian din epoca bronzului târziu este deosebit de impresionantă.

Frumuseţea oraşului Pedasa

Ascuns sus pe un deal și vizitat de puțini oameni, la doar câțiva kilometri de centrul orașului Bodrum, se află orașul antic Pedasa, care datează încă din secolul al XII-lea î.Hr. În secolul al IV-lea, Mausolus a decis ca locuitorii din Pedasa și din alte așezări mai mici să fie mutați în Halicarnas, pentru a crește populația capitalei nou înființate.

Pedasa este o oprire pe Traseul Carian, lung de 850 km, un traseu de drumeție pe distanțe lungi în regiune, care traversează plaje, dealuri, sate și minuni arheologice. „În Turcia există atât de multe ruine și atât de multe civilizații, încât am vrut să ne concentrăm pe caracteristicile cariene”, declară pentru CNN Altay Özcan, co-fondator al traseului.

Pedasa este o „bijuterie ascunsă”, spune Can, la fel ca și Labraunda, „un sanctuar al lui Zeus. Este pe vârful unui munte în mijlocul pustietății și este ca un mic Machu Picchu. Idrieus, fratele lui Mausolus, a construit cea mai mare parte a acestuia.”

Cu puțin timp înainte de moartea sa din cauze necunoscute, Mausolus a supraviețuit unei tentative de asasinat în timpul unei procesiuni regale la Labraunda, în timpul unui festival anual. Ruinele se află la aproximativ o oră de mers cu mașina de Bodrum, de cealaltă parte a aeroportului Bodrum-Milas.

Mausoleul din Halicarnas. Sursa foto: Laurence Berger/iStock Editorial/Getty Images via CNN Newsource

Comorile arheologice din Turcia

Gümüşlük este un frumos sat pescăresc de pe coasta de vest a peninsulei Bodrum, cunoscut pentru restaurantele sale de pe malul mării. La reflux, poți ieși din restaurantul sirenei din port de-a lungul „Drumului Regelui”, o potecă antică care datează de 3.500 de ani, din epoca miceniană. Aceasta duce la o movilă ierboasă cunoscută sub numele de Insula Iepurilor, vârful vizibil al ceea ce a fost odată orașul Myndos, înființat de civilizația lelegiană acum aproximativ 4.000 de ani.

Insula este împrejmuită din cauza unor lucrări de excavare neterminate, dar se crede că orașul în sine se extinde în subteran prin Gümüşlük.

În centrul camerei se află cele două statui identificate în mod tradițional ca fiind Artemesia și Mausolus, ambele înalte de peste doi metri și jumătate. Pozițiile lor sunt relaxate, tunicile și mantalele strânse le acoperă pieptul și coapsele până la picioarele încălțate cu sandale.

Fața Artemesiei este din piatră sfărâmată, dar deasupra ei rămâne coafura ei cu trei șuvițe de bucle sub o bonetă mulată. Capul lui Mausolus, cu părul ondulat ajungând până la umeri la aproximativ un metru lățime, este în mare parte intact. Sub sprâncenele arcuite ale unui chip plin și frumos, ochii săi adânciți privesc imperios, gânditor, cu o urmă de bosumflare de Elvis strâmbându-se pe buze.

La 3.000 de kilometri de casă, la peste 2.000 de ani de locul lor în istorie, aceste repezentări de frate și soră, de soț și soție, privesc orbește în jos la fluxul de vizitatori într-un viitor pe care nu și l-ar fi putut imagina niciodată.

Mormântul care i-a adăpostit, structura robustă din care sperau să se ridice pentru totdeauna deasupra Bodrumului și a Mării Egee albastre, a fost pierdută cu secole în urmă.