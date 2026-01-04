Gabrielle „Coco” Chanel a locuit într-un hotel de lux în ultimii 30 de ani de viață. Cum arată apartamentul și cât costă azi cazarea

Apartamentul Coco Chanel Suite din hotelul Ritz Paris. Sursa foto: Ritz Paris

Gabrielle „Coco” Chanel, una dintre cele mai influente figuri ale modei secolului XX, și-a petrecut ultimele decenii ale vieții într-unul dintre cele mai prestigioase hoteluri din lume: Ritz Paris, aflat pe faimoasa Place Vendôme din inima capitalei Franței.

Designer-ul francez a numit adesea hotelul „ma maison” – în traducere „casa mea” – și a locuit acolo aproape trei decenii, până la moartea ei în 1971, într-un spațiu pe care și-l amenajase cu gust și rafinament propriu.

› Vezi galeria foto ‹

Apartamentul de hotel transformat în legendă de Coco Chanel

După renovările moderne ale hotelului, spațiul în care Coco Chanel a trăit a fost transformat în Suite Coco Chanel – o suită de lux dedicată amintirii ei, deschisă celor care își pot permite un sejur aparte, se arată pe site-ul hotelului. Această suită reflectă spiritul și estetica personală a fondatoarei casei Chanel, inspirându-se din atmosfera apartamentului ei original.

Apartamentul are o suprafață impresionantă de 188 de metri pătrați, include două dormitoare, două băi, o zonă de living separată și un hammam privat, iar ferestrele mari oferă o priveliște spectaculoasă spre Place Vendôme, locul care se spune că i-a inspirat stopperul parfumului Chanel No. 5.

În amenajare predomină paleta de culori preferată de Chanel – negru, alb și bej – acompaniată de piese elegante precum canapele din piele suedă, lămpi de cristal, oglinzi venețiene și ecrane Coromandel colectate chiar de ea. Pe pereți și în încăperi sunt reproduceri de schițe, portrete și obiecte care evocă atmosfera apartamentului din Rue Cambon.

Designerul Karl Lagerfeld a colaborat la restaurarea și reinterpretarea apartamentului, pentru a recrea cu fidelitate atmosfera interioarelor dragi lui Coco Chanel, iar hotelul menține detaliile care fac legătura între istoria ei personală și prezentul luxului parizian.

De ce a ales Coco Chanel să locuiască la hotel

Coco Chanel a ales să trăiască într-un hotel nu din excentricitate, ci dintr-un amestec de motive practice, personale și simbolice, care se potriveau perfect cu stilul ei de viață și cu felul în care vedea independența.

În primul rând, hotelul îi oferea libertate totală. Chanel detesta ideea de rutină domestică și de obligații legate de o casă clasică. La Ritz nu trebuia să se ocupe de personal, de întreținere sau de organizarea zilnică a vieții. Totul era gândit pentru confort și discreție, iar acest lucru îi permitea să se concentreze exclusiv pe muncă și creație.

Un alt motiv important a fost poziția strategică a hotelului. Ritz Paris se află pe Place Vendôme, la câțiva pași de Rue Cambon, unde se afla casa de modă Chanel. Pentru ea, această proximitate era ideală: putea merge rapid între atelier și „acasă”, fără să piardă timp sau energie. Practic, hotelul devenise o extensie a vieții ei profesionale.

De asemenea, hotelul îi asigura anonimat și siguranță. Deși era extrem de celebră, Coco Chanel era o persoană foarte rezervată. La Ritz, personalul era obișnuit să respecte intimitatea clienților de elită, iar acest lucru îi oferea protecție față de presă și curiozitatea publicului. Pentru o femeie influentă într-o lume dominată de bărbați, acest control asupra propriei vieți era esențial.

Nu în ultimul rând, alegerea de a locui într-un hotel avea și o componentă emoțională. Coco Chanel nu a avut o copilărie stabilă și nu a fost atașată de ideea tradițională de „cămin”. Pentru ea, luxul ordonat, impersonal și perfect controlat al unui hotel de cinci stele era mai confortabil decât o locuință privată. Ritz-ul a devenit, în timp, singurul loc pe care l-a numit cu adevărat „acasă”.

Cât costă astăzi să dormi în apartamentul lui Coco Chanel de la Ritz Paris

Suite Coco Chanel de la Ritz Paris nu este doar un tribut istoric; este una dintre cele mai exclusiviste suite din lume, fapt reflectat și în prețurile cazării.

Tarifele pornesc de la aproximativ 18.000 de euro pe noapte, un nivel care poate crește semnificativ în perioadele de vârf sau în timpul evenimentelor speciale. În unele perioade de calendar prețurile ajung și la 40.000 de euro pe noapte sau mai mult, în funcție de cerere și de pachetul de servicii incluse.

Acest cost uriaș reflectă nu doar dimensiunea și amenajarea excepțională a apartamentului, ci și poziția sa istorică și simbolică: o combinație de tradiție pariziană, eleganță haute couture și lux absolut, într-o locație care a fost „acasă” pentru una dintre cele mai mari creatoare de modă ale secolului trecut.