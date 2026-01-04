Țara care profită de faptul că Dubai e mult prea aglomerat turistic. Este sigură și are și munți, și deșert

Omanul crește rapid în popularitate. FOTO: colaj Getty Images

În timp ce Dubaiul se confruntă cu presiunea unui boom turistic, iar Arabia Saudită a lansat proiecte de miliarde de dolari pentru a-și crește numărul de vizitatori, Omanul, țara vecină, se bucură discret de propriul val de interes ca destinație de călătorie. Statul din Orientul Mijlociu atrage turiști care caută o experiență mai puțin comercială și mai autentică, ancorată în patrimoniu și natură, scrie Euronews.

„Omanii sunt mândri de frumusețea naturii și de moștenirea culturală, iar politicile lor turistice sunt gândite să le protejeze pe amândouă. Asta înseamnă că nu vei găsi orașe pline de zgârie-nori sau experiențe de tip resort. Adaugă vremea excelentă din timpul iernii europene și faptul că este la doar un zbor de distanță medie, și devine clar de ce Omanul crește rapid în popularitate”, spune Daniel Waters, manager de vânzări la compania de turism de aventură Wild Frontiers.

Un studiu recent realizat de firma de analiză de date turistice Mabrian a constatat că experiențele culturale rămân un element central al atractivității Omanului, iar activitățile în natură și cele legate de un stil de viață activ au devenit mai numeroase, devenind principala atracție pentru cei care explorează Sultanatul.

În curând, va fi și mai simplu pentru călătorii aflați deja în alte țări din Golf să treacă granița spre Oman. Un nou tip de viză turistică urmează să fie lansat la începutul lui 2026, permițând vizitarea Bahrainului, Kuweitului, Omanului, Qatarului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite cu un singur permis.

Este Omanul sigur pentru turiști?

Turiștii străini iau adesea în calcul siguranța și normele sociale atunci când călătoresc în Orientul Mijlociu. Totuși, Waters spune că acest lucru nu ar trebui să descurajeze vizitarea Omanului, ci doar să îi facă pe oameni să se pregătească mai bine.

„Omanul este o țară extrem de sigură și primitoare, ceea ce o face imediat atractivă pentru călători. Dar rămâne o societate tradițională, așa că puțină sensibilitate culturală contează mult.”, afirmă el.

La vizitarea moscheilor, atât bărbații, cât și femeile trebuie să se asigure că au brațele și picioarele acoperite, iar femeile trebuie să își acopere capul. În afara spațiilor religioase, e mai bine să alegi o ținută decentă: pentru bărbați, pantalonii scurți sunt în regulă, iar femeile pot purta confortabil pantaloni scurți sau fuste până la genunchi.

În piscinele private ale hotelurilor sau în zone mai izolate, costumul de baie obișnuit este acceptat. Alcoolul este disponibil în majoritatea hotelurilor mari și în multe restaurante, mai spune Waters.

Snorkeling, scufundări și excursii cu barca

Unul dintre punctele forte ale Omanului pentru iubitorii de natură este peisajul variat. „Nu trebuie să călătorești mult ca să trăiești această diversitate. Munții, deșertul și coasta sunt la câteva ore de mers cu mașina unele de altele”, spune Waters.

Turiștii pot explora litoralul, bogat în oportunități pentru snorkeling, scufundări și excursii cu barca. Waters recomandă Dhofar pentru peisajele sale verzi, aproape tropicale, în timpul sezonului musonic, din a doua jumătate a lunii iunie până la mijlocul lui septembrie.

În plus, coasta Omanului găzduiește cea mai mare populație din lume de țestoase Caretta caretta și de țestoase verzi aflate în pericol, așa că o vizită la un sanctuar de țestoase ar trebui inclusă în itinerariu. Unul dintre cele mai cunoscute este Rezervația de Țestoase Ras Al Jinz, din Ash Sharqiyah Sud, în nordul țării. Rezervația oferă tururi ghidate pentru observarea țestoaselor în timpul depunerii ouălor, precum și un muzeu interactiv, pentru ca vizitatorii să afle mai multe despre aceste animale amenințate.

Descoperă tradițiile deșertului în Sharqiya Sands

În Oman, natura și cultura merg mână în mână. La aproximativ două ore și jumătate de Aeroportul Internațional Muscat, Sharqiya Sands este o mare de dune roșu-aurii care se întinde pe peste 12.000 de kilometri pătrați și rămâne una dintre cele mai neatinse regiuni ale Peninsulei Arabice.

Locuită de beduini, această zonă de deșert oferă vizitatorilor o șansa de a experimenta un mod de viață străvechi. Printre dune au apărut tabere cu corturi, astfel încât turiștii pot petrece o noapte în deșert și să asiste la obiceiuri beduine.

Anwar Al Shaikh este proprietarul Luxury Desert Camp, un ansamblu de corturi tip dom și pavilioane alimentate cu energie solară, cu sisteme de reutilizare a apei și produse eco-friendly.

El îi încurajează pe oaspeți să participe la o plimbare cu cămila, unde pot învăța despre flora deșertului și pot observa vulpile de deșert sau păsările migratoare.

În timpul experienței, vizitatorii intră și în contact cu unele dintre puținele familii beduine rămase și pot vedea cum trăiesc în corturi și cum supraviețuiesc în deșert.

În corturi, turiștii pot încerca activități tradiționale precum prepararea cafelei tradiționale, țesutul cu lână de cămilă, conturarea ochilor cu kohl și confecționarea de unelte pentru deșert, sub îndrumarea femeilor beduine.