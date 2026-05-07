Ipostaza în care s-a filmat o tânără britanică i-a înfuriat pe toți australienii: „Nu am vrut. Îmi pare tare rău”

Allegra Phipps a publicat un videoclip în care apare dansând și consumând băuturi alcoolice la ora 7 dimineața de Ziua Anzac FOTO: Instagram/ Allegra Phipps

O influenceriță britanică și-a cerut scuze public după ce un videoclip postat de Ziua Anzac a fost considerat ofensator de numeroși australieni, care au acuzat-o că a tratat superficial una dintre cele mai importante zile de comemorare națională.

Allegra Phipps, urmărită de aproximativ 51.000 de persoane pe Instagram, a publicat un videoclip în care apare dansând și consumând băuturi alcoolice la ora 7 dimineața. Postarea, între timp ștearsă, a stârnit reacții puternice în Australia, potrivit Metro.

Pentru publicul internațional, imaginile puteau părea similare conținutului obișnuit distribuit de influenceriță pe rețelele sociale. Însă momentul ales pentru publicare a provocat indignare, întrucât videoclipul a fost postat chiar de Ziua Anzac, sărbătoare marcată anual pe 25 aprilie în Australia și Noua Zeelandă.

Ziua Anzac este dedicată comemorării soldaților căzuți în războaie și conflicte armate, în special în cele două războaie mondiale, și este marcată prin ceremonii oficiale, parade și depuneri de coroane.

Phipps se afla într-o călătorie de 12 săptămâni în Australia în momentul publicării videoclipului. După valul de critici, aceasta a transmis un mesaj în care și-a prezentat scuze, afirmând că nu a înțeles pe deplin semnificația zilei.

„Încercam să exprim aprecierea pentru sentimentul de unitate pe care această zi îl poate crea. Nu am vrut să ignor semnificația profundă a momentului sau sacrificiile pe care le simbolizează”, a declarat influencerița.

Ea a precizat că a șters videoclipul imediat ce a realizat modul în care postarea a fost percepută de public.

„După ce am înțeles importanța Zilei Anzac și impactul pe care l-a avut postarea mea, am știut că trebuie să o elimin. Îmi pare sincer rău pentru orice ofensă sau suferință provocată”, a adăugat aceasta.

În mediul online, unii utilizatori au sugerat că influencerița ar fi confundat Ziua Anzac cu Australia Day, o altă sărbătoare națională cu un caracter mai festiv. „Probabil a confundat-o cu Australia Day. Este singura explicație posibilă”, a comentat un internaut.