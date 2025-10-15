Israelul susține că unul din trupurile neînsuflețite returnate de Hamas nu aparține vreunui ostatic: „Nu corespunde cu niciunul”

Mai mulți ostatici israelieni și palestinieni au fost eliberați de Hamas în ultimele zile și preluați de Crucea Roșie. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Abed Rahim Khatib

Armata israeliană afirmă că unul dintre trupurile predate de Hamas noaptea trecută „nu corespunde cu niciunul dintre ostatici”, potrivit BBC.

IDF precizează că declarația vine în urma examinărilor efectuate la Institutul Național de Medicină Legală.

„Hamas are obligația de a depune toate eforturile necesare pentru a returna trupurile ostaticilor decedați”, se mai arată în comunicat.

Ce se știe despre ostaticii israelieni returnați morți de Hamas

Hamas a predat Israelului patru trupuri marți noapte, și se credea că toate aparțineau unor ostatici decedați. Israelul a anunțat însă că unul dintre ele nu este al unui ostatic.

Celelalte trei au fost identificate ca atare. Iată ce se știe despre ei:

Tamir Nimrodi – Tânărul de 20 de ani era ofițer educațional la punctul de trecere Erez pe 7 octombrie 2023. Ultima dată când mama lui l-a văzut a fost într-o înregistrare video a răpirii sale, postată pe rețelele sociale în aceeași zi. Soarta lui a rămas necunoscută până la predarea trupului său. După identificarea oficială a rămășițelor, familia lui Tamir a declarat că a fost „ucis în captivitate de către Hamas”.

Eitan Levi – În vârstă de 53 de ani, era taximetrist din Bat Yam. A fost ucis de oameni înarmați ai Hamas pe un drum din apropierea perimetrului Gazei, în timp ce ducea un prieten la Be’eri, pe 7 octombrie 2023. Trupul tatălui unui copil a fost apoi dus în Gaza, unde palestinieni au fost filmați lovindu-l și călcându-l.

Uriel Baruch – În vârstă de 35 de ani, a fost răpit de la festivalul de muzică Nova. Potrivit Forumului Familiilor Ostaticilor și Persoanelor Dispărute, familia tatălui a doi copii a fost informată de armata israeliană, în martie 2024, că și el a fost ucis pe 7 octombrie 2023 și că trupul său a fost dus în Gaza ca ostatic.