Jeff Bezos vrea să-şi vândă iahtul de lux pentru că întreţinerea îl costă 30 de milioane de dolari pe an

Jeff Bezos vrea să vândă nava sa cu pânze, lungă de 127 de metri și în valoare de 500 de milioane de dolari, care necesită o cheltuială anuală de întreţinere de aproximativ 30 de milioane de dolari. Și, având în vedere dimensiunile sale, adesea ambarcaţiunea nu reuşeşte să acosteze în porturi.

Fondatorul Amazon, care, conform indicelui miliardarilor Bloomberg, este al patrulea cel mai bogat din lume, cu o avere estimată la 291 de miliarde de dolari , ar lua în considerare o vânzare discretă a ambarcațiunii sale de 500 de milioane de dolari, Koru , conform zvonurilor din presa americană.

Dacă nava va ajunge efectiv pe piață, ar fi o tranzacție record, deoarece cel mai scump iaht listat în prezent pe Boat International este „Moonrise”, de 100 de metri, care este listat pentru 325 de milioane de dolari. Conform publicației Page Six, preluată de La Repubblica, decizia de a scoate la vânzare ambarcaţiunea se datorează în principal costurilor de operare, de aproximativ 30 de milioane de dolari pe an.

Superiahtul cu pânze de 127 de metri are o cocă albastru închis și trei catarge, este o goletă cu dotări opționale, cum ar fi o piscină cu fund de sticlă, trei căzi cu hidromasaj și un heliport. A fost construit în Olanda de compania Oceanco și a fost livrat în 2023, stârnind deja controverse la acea vreme din cauza manevrelor necesare pentru a-l scoate din şantierul naval în largul mării. Ambarcaţiunea este însoțită și de o navă de sprijin în valoare de 75 de milioane de dolari, Abeona, care transportă o șalupă auxiliară, ski-jeturi și, dacă este necesar, un elicopter.

Ceea ce s-a aflat din anturajul miliardarului este că Bezos nu este deranjat doar de costurile de funcționare (având în vedere că iahtul are aproximativ 40 de membri ai echipajului disponibili pentru a susține 18 pasageri), ci și de lungimea sa excesivă, care a împiedicat în mod repetat acostarea în mai multe porturi: s-a întâmplat la Monaco, unde Bezos a vrut să urmărească Marele Premiu de Formul 1, dar și la Veneția cu ocazia nunții sale cu Lauren Sanchez.

Bezos a instalat pe proră o sculptură din lemn a zeiței nordice a fertilității: din păcate, aceasta o înfățișează pe soția sa, iar acest lucru foarte probabil nu va fi pe placul următorului potențial proprietar.

Blogurile din industrie au discutat despre „revenirea” pieței ambarcațiunilor super-bogaților, care a cunoscut un boom uriaș imediat după lockdown, ca simbol al posibilității de a cumpăra libertatea. Se pare, însă, că lui Bezos nu-i place faptul că iahtul îl face extrem de vizibil și recognoscibil în întreaga lume.