Luare de ostatici într-o sucursală Volksbank dintr-un oraș din Germania. Polițiștii sunt în alertă, elicopterele survolează zona

Autoritățile sunt în alertă în orașul Sinzig din Germania, unde mai multe persoane au fost luate ostici într-o sucursală Volksbank din centrul localității. La fața locului sunt numeroase echipaje de poliție, iar elicopterele survolează zona.

Dimineața, o autospecială de transport valori a oprit în fața băncii. Unul dintre angajați a coborât pentru a intra în sucursală. Potrivit informațiilor BILD, un bărbat încă neidentificat l-ar fi interceptat și amenințat pe angajat.

Acum, presupusul atacator și angajatul s-ar afla în camera unde se află seiful băncii.

‼️?? ?????? ???? — Une prise d’otages est actuellement en cours dans une banque à Sinzig, dans l’ouest de l’Allemagne.



Des assaillants ont pris plusieurs personnes en otage, dont le chauffeur d’un fourgon blindé. Les forces de l’ordre sont sur place.



Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat că, în acest moment, autoritățile iau în calcul existența mai multor atacatori și a mai multor ostatici în bancă.

„Una dintre persoanele luate ostatice este șoferul unui transport de valori”, a transmis acesta. Situația de la fața locului este, deocamdată, statică. „Pentru cetățenii aflați în afara perimetrului izolat nu există, în acest moment, niciun pericol”, a precizat poliția.

În fața sucursalei Volksbank se află un dispozitiv amplu al poliției. Autospeciala de transport valori este încă parcată la intrarea în bancă.

Tot centrul orașului a fost izolat, iar forțele speciale au fost chemate în sprijin. Pe rețelele sociale, localnicii își recomandă unii altora să evite centrul orașului. Poliția face apel la populație să nu răspândească informații false pe platformele online.

Sinzig se află în landul Renania-Palatinat, la aproximativ zece kilometri de granița cu Renania de Nord-Westfalia. Cele mai apropiate orașe mari sunt Bonn, aflat la circa 20 de kilometri, și Koblenz, la aproximativ 30 de kilometri.