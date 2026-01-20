Mama unui băiețel dispărut pe o insulă din Grecia în urmă cu 35 de ani crede că acum știe ce s-a întâmplat cu el

Ben Needham a fost văzut ultima dată pe 24 iulie 1991, jucându-se afară, lângă o fermă dărăpănată deținută de bunicii săi pe insula grecească Kos FOTO: Profimedia Images

Mama unui copil mic care a dispărut în mod misterios într-un paradis turistic din Grecia a dezvăluit ce crede ea că i s-a întâmplat fiului său.

Ben Needham a fost văzut ultima dată pe 24 iulie 1991, jucându-se afară, lângă o fermă dărăpănată deținută de bunicii săi pe insula grecească Kos. Copilul de 21 de luni, care astăzi ar avea peste 30 de ani, nu a mai fost găsit niciodată, fapt care a declanșat un val de teorii ale conspirației, cea mai răspândită susținând că ar fi fost strivit accidental de un operator de excavator, iar trupul său ar fi fost îngropat, potrivit Daily Mirror.

Mama sa, Kerry Needham, nu a fost de acord niciodată cu această teorie și a avansat una proprie, crezând că fiul ei a fost răpit de o rețea de trafic de persoane.

Ea a spus că își imaginează că fiul său ar fi putut cădea victimă unei rețele de traficanți itineranți, care l-ar fi vândut într-o schemă ilegală de adopții. Vorbind din Antalya, Turcia, unde locuiește de doi ani, ea a declarat că a primit săptămâna trecută un e-mail de la o femeie care crede că iubitul ei ar putea fi fiul ei dispărut.

Ea a spus că există „multe coincidențe” și a adăugat că „multe lucruri nu se leagă din trecutul lui”, însă nu și-a pus întreaga încredere în aceste afirmații din cauza „foarte puținelor informații” despre bărbatul în cauză.

Kerry Needham a declarat că a transmis informațiile Poliției din South Yorkshire, care coordonează partea britanică a investigației, în timp ce poliția greacă se ocupă de cercetări în Europa. Noua ei teorie, de care a devenit și mai convinsă după ce a vorbit cu un bărbat care susține că a fost traficat din Grecia în New York, este foarte diferită de ceea ce ea și familia ei au crezut inițial.

Ea a spus că familia nu s-a gândit „nici măcar o clipă” la început că băiatul ar fi putut fi răpit, ci a crezut că fusese pur și simplu îngrijit de comunitatea locală grecească.

„Am crezut că cineva l-a găsit, că a ajuns mai departe pe acea alee decât credea mama mea că ar fi putut ajunge în acel timp. Am crezut că cineva l-a găsit, l-a luat la el, i-a dat ceva de băut — să nu uităm că erau 32 de grade. Toate aceste lucruri logice — poate că după aceea l-ar fi dus la o secție de poliție sau la spital, poate era deshidratat”, a spus ea.

Poliția urmează acum să efectueze un test ADN în cazul iubitului femeii cu care Kerry Needham a vorbit, au declarat polițiștii din South Yorkshire, după ce „au primit un raport” din partea acesteia.

Poliția din South Yorkshire a menționat într-un comunicat: „Am primit recent un raport de la o femeie care crede că partenerul ei este persoana dispărută Ben Needham. Verificările legate de acest raport sunt în desfășurare. Familia lui Ben este la curent cu acest raport și vom continua să îi ținem la curent cu privire la investigațiile noastre”.

Poliția a mai precizat în comunicat că va „continua să sprijine” familia lui Ben, afirmând: „Vom continua să îi sprijinim în demersul lor de a descoperi adevărul despre ceea ce s-a întâmplat pe 24 iulie 1991”.