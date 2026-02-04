Mărturia emoţionantă a mamei băiatului de 13 ani, care a înotat 4 ore ca să îşi salveze fraţii şi pe cea care i-a dat viaţă

Austin Appelbee, alături de sora lui, Grace, mama lor, Joanne, şi fratele său, Beau. Sursa foto: Profimedia Images

Joanne Appelbee, mama băiatului de 13 ani care a înotat patru ore ca să îşi salveze fraţii mai mici şi pe cea care i-a dat viaţă, a făcut o mărturie emoţionantă într-un nou interviu. Potrivit declaraţiilor sale, să-i ceară fiului mai mare să înoate până la ţărm ca să ceară ajutor, în condiţiile în care valurile erau uriaşe, a fost una dintre cele mai grele decizii pe care le-a luat vreodată, a relatat CBS News. Femeia a mai spus că era încrezătoare că Austin va reuşi să ajungă la mal şi a subliniat că nu a putut să îşi lase copiii în apele agitate ca să plece ea după ajutoare.

Mărturia emoţionantă a mamei băiatului de 13 ani, care a înotat 4 ore ca să îşi salveze fraţii şi pe cea care i-a dat viaţă

În vârstă de 13 ani, Austin Appelbee a înotat patru kilometri până la țărm pentru a alerta autoritățile, după ce vremea s-a schimbat brusc vineri, în timp ce el, mama sa, Joanne Appelbee, în vârstă de 47 de ani, fratele său mai mic, Beau, de 12 ani, și sora lor, Grace, de 8 ani, se aflau în largul coastei Australiei.

Familia era în vacanță și folosea caiace și plăci de paddle închiriate de la hotelul lor în jurul prânzului, când valurile puternice și vântul au început să-i tragă în larg. Cu inima strânsă, Joanne Appelbee i-a spus celui mai mare fiu să înoate până la mal ca să ceară ajutor autorităţilor.

"Una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau a fost să-i spun lui Austin: «Încearcă să ajungi la țărm și să ceri ajutor. Situația se poate agrava foarte repede»", a declarat ea pentru Australian Broadcasting Corp, conform sursei citate.

Joanne Appelbee a precizat că era încrezătoare în forţa şi determinarea lui Austin, că ştia că va reuşi să ajungă la mal, dar se simțea plină de îndoieli pe măsură ce soarele apunea și echipele de salvare nu sosiseră.

"Am încercat să rămânem pozitivi, cântam, glumeam și… am tratat situația ca pe un fel de joc, până când soarele a început să apună și atunci a început să fie foarte agitat. Valuri foarte mari", a mai spus mama lui Austin Appelbee.

Declaraţiile copleşitoare ale lui Austin Appelbee: I-am spus Lui Dumnezeu că mă voi boteza dacă voi ieși viu din apă

Austin Appelbee a dezvăluit într-un interviu oferit recent că s-a rugat pe tot parcursul celor patru ore de înot și i-a spus Lui Dumnezeu că se va boteza dacă va ieși viu din apă. Iniţial, el a plecat să ceară ajutor pe un caiac gonflabil care lua apă. Astfel, el abandonat ambarcaţiunea și și-a dat jos vesta de salvare pentru că îi împiedica înotul.

"A înotat, spune el, primele două ore cu o vestă de salvare. Și băiatul curajos a considerat că nu va reuși cu vesta, așa că și-a dat-o jos și a înotat următoarele două ore fără vestă", a declarat comandantul organizaţiei Naturaliste Marine Rescue, Paul Bresland, pentru Australian Broadcasting Corp.

Oficialul a mai spus că eforturile adolescentului de 13 ani au fost "supraumane".

"Valurile erau enorme și nu aveam vestă de salvare... Pur și simplu mă gândeam: «Continuă să înoți, continuă să înoți». Și apoi, în sfârșit, am ajuns la țărm, am atins nisipul și am căzut pur și simplu", a spus Austin Appelbee.

El a explicat că a încercat să se concentreze pe gânduri pozitive în timpul celor patru ore de înot prin ape agitate până la țărm, alertând autoritățile la ora locală 18:00. Totodată, acesta a mai spus că s-a rugat în cei patru kilometri pe care i-a parcurs în înot.

"Nu cred că, de fapt, eu (n.r. am înotat)… A fost Dumnezeu tot timpul. Am continuat să mă rog, să mă rog. I-am spus Lui Dumnezeu: «Mă voi boteza». Cred că, la un moment dat, mă gândeam la «Thomas locomotiva», știi, încercând să aduc cele mai fericite lucruri în mintea mea, ca să trec prin asta, să nu mă las distras de lucrurile rele", a mai povestit Austin Appelbee, conform CBS News.

Într-un interviu oferit pentru BBC, adolescentul a spus: "Eu nu cred că sunt un erou. Pur și simplu am făcut ce am făcut".

Echipele de salvare au ajuns la fraţii mai mici ai lui Austin şi la mama acestuia, după ce au petrecut aproape 10 ore, blocaţi pe marea agitată. Aceștia se îndepărtaseră cu 14 kilometri de Quindalup, în statul Australia de Vest.