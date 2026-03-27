Mega-orașul The Line din mijlocul deșertului se „prăbușește” bucată cu bucată. Arabia Saudită a anulat mai multe contracte

2 minute de citit Publicat la 11:54 27 Mar 2026 Modificat la 11:54 27 Mar 2026

Arabia Saudită a anulat mai multe contracte din cadrul proiectului Neom

Sunt deja trei companii care au anunțat anularea unor contracte pentru realizarea lucrărilor la stațiunea de schi Trojena și la orașul The Line, în contextul în care proiectul Neom din Arabia Saudită pare să stagneze.

Compania siderurgică Eversendai a anunțat săptămâna aceasta că a reziliat contractul pentru structura metalică a stațiunii de schi Trojena, aflată în construcție în regiunea muntoasă Tabuk din Arabia Saudită.

Contractorul italian Webuild a anunțat, de asemenea, anularea contractului său pentru construirea a trei baraje de pe un lac din cadrul stațiunii, potrivit Dezeen.

Hyundai Engineering and Construction a precizat recent că s-a anulat contractul său cu Samsung Construction and Trading și contractorul Archirodon pentru construirea unui tunel destinat orașului The Line.

Anularea acestor contracte vine în contextul în care dinamica proiectului Neom pare să fi încetinit.

Webuild a primit contractul pentru construirea a trei baraje pentru un lac uriaș de apă dulce la Trojena în ianuarie 2024, iar două luni mai târziu contractul pentru structura metalică a fost atribuit companiei Eversendai și firmei saudite de construcții Al Bawani. Stațiunea de schi era inițial programată să fie finalizată în acest an.

Rezilierile urmează unor întârzieri raportate în construcția Trojena și anunțului că aceasta nu va mai găzdui Jocurile Asiatice de Iarnă din 2029, care vor avea loc în schimb în orașul Almaty din Kazahstan.

Trojena a fost proiectată la nivel de plan general de biroul german de arhitectură LAVA și urma să includă clădiri proiectate de UNStudio, Zaha Hadid Architects și Aedas.

Eversendai a declarat că activitatea sa în Orientul Mijlociu rămâne stabilă, în ciuda tensiunilor din regiune generate de războiul dintre Iran, SUA și Israel. Totuși, compania suspectează că acest conflict a contribuit la anularea contractului său de către Neom.

„Până la data notificării, Eversendai s-a angajat pe deplin și a livrat proiectul conform obligațiilor contractuale, fără compromisuri în ceea ce privește siguranța și calitatea, iar noi credem că această situație a apărut din cauza contextului geopolitic actual din Orientul Mijlociu”, a declarat Eversendai.

„Operațiunile din Orientul Mijlociu rămân stabile, în ciuda situației geopolitice actuale”, a continuat compania. „Rămânem foarte optimiști în obținerea unor noi proiecte în cadrul grupului, pentru a ne îmbunătăți performanța financiară pe viitor”.

Neom a atribuit inițial contractul - acum anulat - pentru tunel companiei Hyundai Engineering and Construction în iunie 2022.

Acesta prevedea realizarea unei secțiuni subterane de tunel de 12,5 kilometri, care urma să facă parte din infrastructura de transport a orașului The Line, un megaproiect urban care a fost redus semnificativ față de designul inițial.

Planurile pentru orașul lung de 170 de kilometri, care urma să găzduiască 1,5 milioane de locuitori până în 2030, au fost reduse în 2024 la 300.000 de persoane până în 2030. Anul trecut, Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite a solicitat consultanților să realizeze o analiză a fezabilității proiectului The Line.