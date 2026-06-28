Meseria cu salarii de 2.000 de euro pe lună, de care tinerii fug. Spania este în continuă căutare de muncitori

Principalul motiv pentru care tinerii evită construcțiile este dorința de a avea un loc de muncă mai confortabil. Foto: Getty Images

În timp ce numeroși tineri aleg studiile universitare și locurile de muncă de birou, sectorul construcțiilor din Spania se confruntă cu o problemă tot mai serioasă: lipsa forței de muncă. Paradoxal, este vorba despre o meserie care poate aduce venituri de până la 2.000 de euro pe lună, însă care atrage din ce în ce mai puțini candidați.

Unul dintre cei care au ales să continue această profesie este Santiago Carpintero, în vârstă de 22 de ani. Fiul unui zidar, acesta spune că și-a descoperit pasiunea pentru șantier încă din copilărie.

„De mic mergeam cu tatăl meu. Mai mult îl încurcam decât îl ajutam, dar îmi plăcea enorm”, a povestit tânărul pentru publicația La Vanguardia.

Deși a urmat studii în domeniul telecomunicațiilor, după absolvire le-a mărturisit părinților că își dorește să lucreze în construcții. Astăzi spune că, deși activează profesional de aproximativ cinci ani, practic și-a petrecut întreaga viață pe șantier.

În ultimii ani a devenit cunoscut și pe rețelele sociale, unde publică videoclipuri despre activitatea sa și oferă sfaturi pentru mici reparații în locuințe.

„Toată lumea vrea un job comod”

Potrivit lui Santiago, principalul motiv pentru care tinerii evită construcțiile este dorința de a avea un loc de muncă mai confortabil.

„Acum toată lumea vrea să studieze și să aibă un serviciu comod. Nu vor să își murdărească mâinile. Chiar dacă se câștigă bine, preferă să lucreze într-un birou, cu aer condiționat”, spune el.

Tânărul avertizează că, în viitor, lipsa muncitorilor ar putea deveni o problemă majoră.

„Va fi nevoie de foarte multă forță de muncă și nu o vom avea. Nu știu cine va mai construi casele. Nu vor fi ridicate de roboți și nici de inteligența artificială. Va fi întotdeauna nevoie de oameni care să le construiască cu propriile mâini”, afirmă acesta.

Cât se câștigă în construcții

Contrar prejudecăților, salariile din domeniu nu sunt deloc mici.

Potrivit lui Santiago Carpintero, un muncitor necalificat poate câștiga între 1.500 și 1.600 de euro pe lună, în timp ce un lucrător calificat ajunge la venituri cuprinse între 1.800 și 2.000 de euro lunar.

„Este o meserie bine plătită. În plus, există satisfacția de a vedea ceea ce ai construit cu propriile mâini”, explică tânărul.

El consideră că, pe măsură ce numărul muncitorilor scade, valoarea profesiei va crește și mai mult.

Greutățile meseriei

Deși veniturile sunt atractive, munca pe șantier vine cu provocări importante.

„Cea mai grea parte este căldura din timpul verii. La trei după-amiaza nu mai vezi pe nimeni pe stradă, iar noi continuăm să lucrăm. Iarna este frig, pentru că lucrăm în aer liber”, spune Santiago.

În plus, acesta susține că statutul de lucrător independent este tot mai dificil.

„În loc să muncim ca să trăim, trăim ca să muncim și să plătim taxe. Suntem sufocați. Nu primim suficient sprijin și ne lovim permanent de birocrație”, afirmă el.

„Mulți cred că nu câștigăm bine până când le arăți devizul”

Tânărul spune că una dintre cele mai răspândite idei greșite despre zidari este legată de venituri.

„Mulți cred că nu câștigăm prea bine până când le prezinți devizul lucrării”, spune el.

Potrivit acestuia, meseria este încă privită de unii ca fiind depășită, iar muncitorii din construcții nu primesc întotdeauna respectul pe care îl merită.

„Există clienți extraordinari, care te tratează cu respect și te fac să te simți apreciat. Dar sunt și oameni care nu îți oferă nici măcar un pahar cu apă sau nu îți spun unde este toaleta. Astfel de gesturi contează, pentru că și noi suntem oameni care muncesc din greu”, explică zidarul.

Pentru Santiago Carpintero, cea mai importantă lecție oferită de această profesie este valoarea efortului.

„Meseria aceasta m-a învățat că banii se câștigă greu și că, dacă îți dorești ceva, trebuie să muncești pentru acel lucru. Nimeni nu va veni la ușa ta să îți ofere ceva gratis”, concluzionează tânărul.