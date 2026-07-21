Norvegia a băgat o autostradă la 292 de m sub mare: Cel mai adânc tunel submarin din lume a înlocuit feriboturile cu drumul de 8 minute

Intrarea într-un tunel rutier în Norvegia. imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Șoferii care călătoresc între regiunea Stavanger și districtul Ryfylke din Norvegia nu mai depind de orarele feriboturilor și nici de condițiile meteo dificile care puteau anula cursele. În loc să traverseze apa, aceștia coboară aproape 292 de metri sub nivelul mării și străbat un tunel de 14,4 kilometri construit prin roca de sub un fiord.

Inaugurat pentru circulație la 30 decembrie 2019, tunelul Ryfylke a devenit cel mai lung și cel mai adânc tunel rutier submarin din lume, transformând o călătorie care depindea odinioară de feriboturi într-o legătură rutieră permanentă.

Tunelul face parte din proiectul Ryfast, realizat de Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice, și leagă direct districtul Ryfylke de orașul Stavanger. Noua infrastructură a eliminat două traversări naționale cu feribotul care întrerupeau de ani buni transportul în vestul Norvegiei.

Construit prin roca solidă de sub unul dintre cele mai adânci fiorduri

Pentru construirea tunelului, inginerii nu au săpat prin fundul mării, ci au excavat un traseu prin roca stabilă aflată sub fiordul Horgefjord, parte a sistemului mai larg Boknafjord.

Lucrările au început în 2013, după decenii de planificare. Echipele de muncitori au lucrat din mai multe direcții, până când secțiunile tunelului s-au întâlnit în adâncul muntelui.

Tunelul are două galerii separate, fiecare cu câte două benzi de circulație pentru un singur sens, și este echipat cu sisteme moderne de ventilație, ieșiri de urgență, supraveghere permanentă și tehnologii de protecție împotriva incendiilor.

Punctul cel mai jos al traseului se află la 292 de metri sub nivelul mării, iar rampele de acces au fost proiectate astfel încât inclusiv vehiculele grele să poată circula în siguranță.

O schimbare majoră pentru locuitorii regiunii

Înainte de deschiderea tunelului Ryfylke, locuitorii care făceau naveta între Ryfylke și Stavanger erau dependenți de feriboturi, care presupuneau timpi de așteptare și puteau fi afectate de vânt puternic sau furtuni.

Transportul de marfă era, de asemenea, îngreunat de aceste întârzieri, ceea ce afecta afacerile locale. Proiectul Ryfast a oferit o conexiune rutieră permanentă, independentă de vreme, reducând considerabil timpul de deplasare și apropiind comunitățile din Ryfylke de locurile de muncă, școlile și serviciile medicale din Stavanger.

Sistemul Ryfast include tunelurile Ryfylke, Hundvåg și Eiganes, însumând peste 52 de kilometri de tuneluri și aproximativ 5 kilometri de drum la suprafață. Costul proiectului a fost de aproximativ 11,1 miliarde de coroane norvegiene, iar lucrările au fost finalizate în perioada planificată.

Un simbol al ingineriei norvegiene

Norvegia are una dintre cele mai dezvoltate rețele de tuneluri din lume, datorită reliefului dominat de munți, insule și fiorduri adânci, unde construirea podurilor este adesea dificilă sau imposibilă.

Tunelul Ryfylke a dus această experiență la un alt nivel, combinând adâncimea record cu sisteme moderne de siguranță care permit monitorizarea traficului permanent.

Deși deține în prezent recordul pentru cel mai adânc tunel rutier submarin din lume, performanța sa urmează să fie depășită de proiectul Rogfast, aflat în construcție, care va coborî și mai adânc sub mare.

Pentru șoferii de astăzi, ceea ce era odinioară o traversare cu feribotul peste ape deschise a devenit o călătorie de doar opt minute prin roca solidă, la aproape 300 de metri sub nivelul unui fiord norvegian.