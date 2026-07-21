Domeniul Sandringham al Regelui Charles este invadat de șobolani, dar nu se poate apela la pisici dintr-un motiv ciudat

Domeniul regelui Charles din Norfolk, care se întinde pe o suprafață de peste 8.000 de hectare, găzduiește aproximativ 500 de persoane. Sursa foto: Profimedia

Domeniul Sandringham, aflat în proprietatea regelui Charles, se confruntă cu o infestare masivă cu șobolani care, potrivit relatarilor, afectează 300 de locuințe închiriate.

Domeniul monarhului din Norfolk, care se întinde pe o suprafață de peste 8.000 de hectare, găzduiește aproximativ 500 de persoane. Totuși, nu doar locuitorii sunt deranjați de aceste rozătoare, au existat și plângeri privind impactul asupra terenurilor agricole din vecinătate și consecințele asupra stocurilor de alimente disponibile, relatează Il Messaggero. Este probabil ca șobolanii și șoarecii să fie atrași în zonă de abundența de hrană din culturile agricole din împrejurimi.

O soluție evidentă ar putea fi folosirea pisicilor pentru a elimina șobolanii. Totuși, prezența felinelor nu este permisă, întrucât Regina Elisabeta a II-a a interzis accesul acestora pe proprietate, considerând că ar pune în pericol fauna locală, inclusiv păsările de vânat. Cu toate acestea, motivul real al interdicției ar fi putut fi alergiile sale, având în vedere că regretata suverană era alergică la pisici.

Aceasta nu este prima proprietate regală care se confruntă cu o problemă de infestare. După ce a părăsit Royal Lodge, Prințul Andrew s-a mutat la Marsh Farm, în Wolferton, la începutul acestui an, fiind nevoit să facă față unei invazii de cârtițe. Terenul proprietății a suferit daune considerabile după ce pe gazon au început să apară zeci de mușuroaie. În urma semnalării problemei, o dubiță aparținând Command Pest Control, o companie specializată în eliminarea cârtițelor și a dăunătorilor, a fost văzută părăsind domeniul.