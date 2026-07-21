O tânără din Hong Kong a renunțat la afacerea cu haine ca să devină şoferiţă de TIR. Iar acum, ea câștigă 29.000 de dolari pe lună

O tânără din Hong Kong a renunțat la afacerea cu haine ca să devină şoferiţă de TIR. Sursa foto: Getty Images

O tânără din Hong Kong a sfidat așteptările convenționale legate de carieră, renunțând la rolul de proprietară a unui magazin de haine pentru a urma o carieră la volanul unui vehicul de mare tonaj. În prezent, ea câștigă un salariu lunar de aproximativ 29.000 de dolari, relatează publicaţia Dimsum Daily. În plus, a atras atenția internauţilor după ce a început să posteze videoclipuri pe social media despre rutina sa zilnică de muncă, unul dintre acestea depășind 230.000 de vizualizări. "Condusul este pasiunea mea. Nu mă voi plictisi şi, în acelaşi timp, pot câştiga bani", a spus aceasta într-un interviu.

În vârstă de 30 de ani, Luby, aşa cum este cunoscută în online, a mai lucrat în trecut ca şofer privat şi, de asemenea, a administrat propria afacere cu haine. La un moment dat, și-a dat seama că nu se potrivește unui mediu de lucru tradițional de birou și a simțit că pregătirea sa academică nu o conduce în mod natural către o carieră profesională convențională.

Astfel, hotărâtă să își dezvolte abilitățile de șoferiţă, ea a decis să intre în industria transporturilor grele, descriind obținerea permisului pentru camion cu remorcă drept o provocare personală. Cu sprijinul unor prieteni care lucrau deja în acest domeniu, a făcut pasul către recalificare și schimbarea direcției profesionale: a devenit şoferiţă de TIR.

Potrivit declaraţiilor tinerei, găsirea unui loc de muncă după obținerea permisului a fost o adevărată provocare. Multe companii de transport au fost reticente în a angaja șoferi fără experiență, mai ales femei, a povestit aceasta într-un interviu acordat publicației Sing Tao Headline, parte a grupului The Standard.

"Fără cineva care să mă recomande, companiile de transport de obicei nu angajează persoane fără experiență", a declarat Luby.

Familia sa a fost, inițial, îngrijorată din cauza riscurilor presupuse de conducerea vehiculelor grele, însă, ulterior, i-a susținut alegerea.

Deși industria transporturilor are reputația unui domeniu dificil, Luby a spus că realitatea a fost mai bună decât se aștepta. Șoferii cu experiență și colegii i-au oferit sprijin, ajutând-o să se adapteze.

Tânăra și-a amintit și de momentele în care persoane necunoscute au încurajat-o în perioada în care învăța să conducă, făcându-i semnul de apreciere cu degetul mare ridicat.

"Condusul este pasiunea mea. Acum, pot transforma pasiunea mea într-o meserie. Nu mă voi plictisi și pot câștiga în continuare bani", a mai mărturisit aceasta.

Povestea lui Luby a devenit virală în mediul online, iar mulți internauţi au apreciat curajul ei de a depăși stereotipurile de gen și de a-și construi o carieră într-un domeniu dominat în mod tradițional de bărbați.