Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și spune cum a fost „umilită” de familia lui Felix Baumgartner după moartea acestuia

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu. Sursa foto: Facebook / @Mihaela Radulescu Schwartzenberg

La mai bine de 8 luni după moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri incredibile despre situația conflictuală în care se află cu familia fostului ei iubit. Vedeta spune că a decis să vorbească pentru că pur și simplu lucrurile au ajuns prea departe, că au fost lansate multe știri false în ceea ce o privește, iar faptul că a tăcut în tot acest timp îi afectează reputația.

Mihaela Rădulescu neagă că ar avea vreun proces pe rol cu părinții fostului iubit care a murit în vara anului trecut. De asemenea, spune că nu le-a cerut acestora bani sau alte bunuri deținute de Felix Baumgartner.

› Vezi galeria foto ‹

Vedeta respinge vehement acuzațiile conform cărora ar fi „furat” un ceas Rolex și o mașină care i-au aparținut lui Felix Baumgartner.

Într-un mesaj cutremurător, ea spune că a fost lăsată să intre în casele deținute împreună cu fostul iubit abia după 8 luni și că a fost umilită de familia acestuia. „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie”, spune Mihaela Rădulescu.

Iată mesajul intregral postat de vedetă:

„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest BĂRBAT incredibil și cum întregul șoc și durere provocate de moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc încă un șoc paralel. Există prea multe știri false și bârfe din Salzburg, așa că iată versiunea MEA de REALITATE. Cea despre care am fost complet tăcută timp de 8 luni:

- Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc în cele două case ale noastre din Elveția DOAR pentru a salva pisicile noastre dulci și nebune și pentru a-mi lua lucrurile personale. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am TRĂIT și am IUBIT acolo.

- NU, NU am cerut NICIODATĂ familiei lui NICIUN ban, nici casele, niciuna dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, NIMIC de valoare. Legea este clară – fără căsătorie, toate zecile de milioane merg la părinții lui. Ceea ce nu îmi este clar este de ce nu puteți pur și simplu să luați totul, să încercați să acceptați că durerea ar trebui să ne țină aproape; am pierdut bărbatul care și-a iubit mama ca cel mai bun fiu și și-a iubit femeia ca un bărbat matur, în cel mai frumos mod...

- NU, NU i-am dat în judecată pe părinți pentru NIMIC – nici pentru invadarea vieții mele private, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru invadarea intimității lui Felix într-un mod care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dai în judecată familia bărbatului tău.

- NU, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât de mult și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept „românca tipică”, au ales, cu adevărat, românca greșită pentru asta. Ar trebui să le fie rușine tuturor; lucruri ca acestea îl fac pe Felix să pară un idiot orb. Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, dar l-ați rănit pe el de două ori mai mult.

- Timp de 8 luni mi s-a cerut să dovedesc proprietatea fiecărui obiect al meu din cele două case, în decurs de 12 ani.

- Sunt ultima persoană care își dorește să aibă o conversație publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată ca... „hai să continuăm să o umilim, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei (3!!!, împotriva femeii care doar voia să-și recupereze lucrurile, toți 3 plătiți din recordurile mondiale și munca lui Felix...)”.

Orice limită a decenței a fost depășită, iar ceea ce mi-au făcut când, în sfârșit, am primit „permisiunea” să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi mai păstra tăcerea.

Respectul de sine și reputația mea contează”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Felix Baumgartner a murit în iulie 2025, în Italia, la vârsta de 56 de ani, în timpul unui zbor cu parapanta.

„Regele provocărilor extreme”, parașutist și base jumper experimentat, a pierdut controlul asupra parapantei și s-a prăbușit în piscina unui hotel din Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriaticii.

Felix Baumgartner a început să sară cu parașuta în anii ’80. A intrat apoi în armata austriacă, unde s-a antrenat ca parașutist militar. După terminarea stagiului militar, și-a continuat cariera în parașutism sportiv și BASE jumping și a stabilit mai multerecorsuri mondiale.

Este cunoscut în special pentru saltul din stratosferă, cu care a stabilit trei recorduri mondiale pe 14 octombrie 2012.

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu aveau o relație de aproximativ 12 ani.