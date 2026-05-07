Miliardarii din America Latină transformă un cartier european exclusivist din „bogat în și mai bogat”. „În loc de Miami, vin aici”

Orice mare oraș are o zonă asociată cu luxul. New York are Fifth Avenue, Parisul are Champs-Élysées, iar Madridul are „Golden Mile”, una dintre cele mai exclusiviste zone comerciale și rezidențiale din capitala Spaniei. Zona a devenit tot mai atractivă pentru străinii care vor să investească în locuințe, mulți dintre ei venind din America Latină, scrie CNN.

„Golden Mile” este o rețea de străzi din districtul Salamanca, unde se află unele dintre cele mai cunoscute branduri de modă și bijuterii din lume.

„Este ca un centru comercial în aer liber”, a declarat pentru CNN Cristina Lanzarot, directoarea Asociației Comercianților din cartierul Salamanca, care reunește aproximativ o sută de magazine premium. „Dacă nu este cel mai special, este cu siguranță unul dintre cele mai speciale din lume.”

Interesul cumpărătorilor străini nu se oprește însă la „Golden Mile”. Fenomenul se vede în toate cele șase cartiere care formează districtul Salamanca. Străzile largi, clădirile impunătoare și atmosfera elegantă au transformat zona într-un magnet pentru cei cu averi mari.

Șocul apare însă la prețuri, nu doar în magazinele de lux, ci mai ales pe piața imobiliară. Salamanca are cel mai mare preț pe metru pătrat din Madrid, peste 11.500 de dolari, față de media orașului de aproximativ 6.800 de dolari, potrivit datelor publicate de Primăria Madridului în februarie.

Pentru mulți cumpărători spanioli, aceste prețuri sunt greu de susținut. Pentru marile averi străine, însă, ele sunt accesibile. În ultimul deceniu, capitalul venit din afara Spaniei a devenit tot mai important în Salamanca. Tarek Mure, consultant la firma imobiliară Gilmar, spune că aici nu este vorba despre o transformare „de la sărac la bogat”, ci „de la bogat la și mai bogat”.

În 2015, rezidenții născuți în străinătate reprezentau 18% din populația districtului. Până în 2025, ponderea lor a ajuns la aproape 30%, potrivit datelor Primăriei Madridului.

Dintre cei 44.680 de rezidenți străini din Salamanca, aproape jumătate, 21.740 de persoane, provin din țări sud-americane. „Acum, în loc să meargă la Miami, aceste averi vin la Madrid”, spune Lanzarot. În district locuiesc și 3.549 de mexicani, potrivit datelor din 2025 ale Primăriei Madridului.

Lanzarot spune că noii cumpărători sunt atrași de „frumusețea arhitecturii neoclasice”, dar și de limbă, siguranță și posibilitatea de a se plimba liniștiți prin oraș.

Cine sunt noii cumpărători din Madrid

Pentru a cumpăra o locuință în acest district, este nevoie de resurse financiare considerabile. Potrivit lui Mure, cumpărătorii veniți din America Latină dispun exact de astfel de averi.

El le descrie drept „enorme” și „imposibil de egalat” și dă exemplul vânzării recente a unui apartament de 460 de metri pătrați din Plaza de la Independencia, zona în care se află celebra Puerta de Alcalá. Locuința a fost vândută cu peste 18 milioane de dolari.

„Vorbim despre 35.000 sau 39.000 de dolari pe metru pătrat, pentru o locuință care nici măcar nu este nouă și care a fost cumpărată ca a doua reședință”, explică Mure. În medie, cumpărătorii cheltuiesc între 2,3 milioane și 4,6 milioane de dolari pentru o proprietate.

Acești cumpărători au și preferințe clare: locuințe luminoase, orientate spre exterior, bucătării deschise către living și dormitoare mari, cu baie proprie. Mure spune că aceste alegeri sunt legate de stilul lor de viață: „Au o viață socială activă și invită mereu oameni acasă.”

„Dacă vrei să bei o bere într-un loc plăcut, cu tapas bune, nu prea mai găsești așa ceva”

Venirea acestor noi averi a schimbat și comerțul din district. „Acum se deschid mult mai multe magazine de lux și un număr incredibil de bijutieri internaționali foarte importanți”, spune Lanzarot.

Schimbarea se vede și în viața de zi cu zi a celor care locuiau de ani buni în zonă. „Dacă vrei să bei o bere într-un loc plăcut, cu tapas bune, nu prea mai găsești așa ceva, cel puțin nu în Recoletos”, spune Mure. „Acum sunt peste tot restaurante de designer, unde o bere poate costa 18 dolari și nu primești nimic alături.”

Unii foști rezidenți ai districtului Salamanca au ales să vândă și să se mute în alte zone exclusiviste. Mure spune că o parte dintre ei au investit banii în vile din La Moraleja, o zonă de lux din municipiul Alcobendas, sau în El Viso, un cartier din districtul Chamberí.

Însă această mutare produce un efect în lanț. Pe măsură ce foștii locuitori din Salamanca se mută în alte cartiere sau localități apropiate, prețurile cresc și acolo, arată Mure.