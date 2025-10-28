Misterul câinilor cu blană albastră care au apărut la Cernobîl: „Încercăm să-i prindem ca să aflăm ce se întâmplă”

Câini cu blana de culoare albastră filmați în zona de excludere de la Cernobîl FOTO: captură video Instagram/ dogsofchernobyl1

Cei care au grijă de câinii fără stăpân care în zona Cernobîl au observat câțiva patrupezi cu blană albastră, o premieră în zona dezastrului.

Grupul, numit Dogs of Chernobyl, a distribuit un videoclip care arată mai multe haite de câini, iar unii dintre ei au blana pațial sau albastră.

„Nu erau albaștri săptămâna trecută. Nu cunoaștem motivul și încercăm să-i prindem ca să aflăm ce se întâmplă”, a transmis echipa în legenda videoclipului postat pe Instagram și TikTok. „Cel mai probabil, au intrat în contact cu un fel de substanță chimică”.

„O experiență foarte unică pe care trebuie să o discutăm. Câini albaștri din Chornobyl. Suntem pe teren capturând câini pentru sterilizare și am dat peste trei câini care erau complet albaștri. Nu suntem siguri exact ce se întâmplă. Oamenii din oraș ne întrebau de ce sunt câinii albaștri? Nu cunoaștem motivul și încercăm să-i prindem ca să aflăm ce se întâmplă. Cel mai probabil intră în contact cu vreun fel de substanță chimică. Par să fie foarte activi și, până în acest moment, nu am reușit să-i prindem”, este mesajul integral postat pe Instagram.

Organizația, afiliată fundației non-profit Clean Futures Fund, a adăugat că, deși culoarea era alarmantă, câinii par a fi „foarte activi și sănătoși”.

Din 2017, Dogs of Chernobyl are grijă de aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere de aproximativ 25 de kilometri pătrați. Organizația le asigură hrana și îngrijiri medicale în permanență.

Acești câini sunt descendenții animalelor de companie abandonate atunci când locuitorii au fost evacuați în urma dezastrului nuclear de la Cernobîl din 1986, unul dintre cele mai catastrofale accidente nucleare din istorie.

Deși voluntarii nu știu ce anume a colorat în albastru câinii, utilizatorii rețelelor sociale au făcut mai multe sugestii la comentarii, pe Instagram și TikTok. „Blana cu nuanță albastră este rezultatul unei contaminări externe cu substanțe chimice, care poate fi spălată”, a scris cineva pe TikTok.

„Sunt surprins că acești câini sunt încă suficient de fertili pentru a se reproduce, după ce au fost în contact cu zona contaminată atât de mult timp”, a scris altă persoană.

Deși acești câini păreau a fi în siguranță, oamenii de știință studiază animalele care trăiesc în jurul zonei de la dezastru.

Totul a început pe 26 aprilie 1986, cu explozia unuia dintre reactoarele centralei, ducând la cea mai mare eliberare de material radioactiv în mediu din istoria omenirii. În urma evenimentului tragic, oamenii au fost evacuați din Cernobîl și zonele învecinate pentru a evita nivelurile extreme de radiații. De atunci, zona a fost cunoscută drept Zona de Excludere Cernobîl (CEZ).

Absența lor a permis faunei sălbatice să înflorească și să prospere în CEZ, care conține 11,28 milirem de radiații, de șase ori cantitatea permisă pentru lucrătorii umani. Un studiu din 2024 a descoperit că nște câini au suferit mutații pentru a dezvolta o nouă superputere: sunt imuni la radiații, metale grele și poluare.

Oamenii de știință au colectat mostre de sânge de la 116 câini vagabonzi care trăiesc în Zona de Excludere Cernobîl (CEZ), identificând două populații diferite care erau genetic distincte de alți câini din zonele învecinate. Aceasta sugerează că s-au adaptat pentru a rezista expunerii pe termen lung la acest mediu toxic și ar explica de ce au continuat să prospere în pustietate.

Norman J. Kleiman, un om de știință în sănătate ambientală de la Universitatea Columbia, a condus o echipă de cercetători pentru a investiga modul în care traiul în acest mediu dur a afectat genetica câinilor, întrucât dezastrele care contaminează sau distrug habitatele pot forța fauna să se adapteze la schimbări ambientale adverse.

El și colegii săi au colectat mostre de sânge de la 116 câini „semi-sălbatici”, capturați în jurul Centralei Nucleare Cernobîl și la 14 kilometri distanță, în orașul Cernobîl. Aceste mostre au fost prelevate în timpul procedurilor de sterilizare și vaccinare efectuate de programul Clean Futures Fund Dogs of Chernobyl în 2018 și 2019.

Mostrele de sânge au fost apoi duse în SUA pentru extracția și analiza ADN-ului, care a relevat structura genetică unică a câinilor.

„Cumva, două populații mici de câini au reușit să supraviețuiască în acel mediu extrem de toxic”, a declarat Kleiman. „Pe lângă clasificarea dinamicii populațiilor în rândul acestor câini... am făcut primii pași spre înțelegerea modului în care expunerea cronică la multiple pericole ambientale ar fi putut afecta aceste populații”.

El și colegii săi și-au publicat descoperirile în jurnalul Canine Medicine and Genetics în martie 2023.