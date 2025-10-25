Antena 3 CNN Externe Mapamond Moment jenant pe scena Miss Grand International: Miss Panama a crezut că a fost strigată, dar pe scenă trebuia să urce Miss Paraguay

Moment jenant pe scena Miss Grand International: Miss Panama a crezut că a fost strigată, dar pe scenă trebuia să urce Miss Paraguay

Laura Dinu
1 minut de citit Publicat la 10:00 25 Oct 2025 Modificat la 10:00 25 Oct 2025
miss paraguay si miss panama X
Tânăra, zâmbitoare, a făcut chiar și o scurtă poză de podium, înainte ca prezentatorul să o corecteze. Foto: X

Un moment de confuzie totală pe scena competiției Miss Grand International 2025 a devenit viral pe internet, după ce Miss Panama, Isamar Herrera, a urcat entuziasmată pe podium — deși numele anunțat de prezentator nu era al ei, scrie The Independent.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, la finala concursului desfășurat la Bangkok, Thailanda, unde 76 de concurente așteptau să afle cine intră în top 22 finaliste. Când prezentatorul Matthew Deane a anunțat: „Miss Grand Paraguay!”, reprezentată de Cecilia Romero, Herrera a înțeles greșit, a aplaudat și s-a îndreptat spre centrul scenei, crezând că a fost strigată ea.

Publicul a amuțit pentru câteva secunde, în timp ce tânăra, zâmbitoare, a făcut chiar și o scurtă poză de podium, înainte ca prezentatorul să o corecteze:

„Îmi cer scuze, am spus Miss Grand Paraguay”, a spus Deane, încercând să detensioneze momentul.

Herrera a zâmbit elegant, s-a întors la locul ei, în timp ce adevărata finalistă, Miss Paraguay, a defilat pe scenă. Până la final, Miss Panama nu a fost inclusă în topul celor 22 de finaliste.

Momentul a fost rapid distribuit pe rețelele sociale, unde mulți internauți au empatizat cu ea:

„Săraca, a înțeles greșit din cauza pronunției. A crezut că a spus Panama, nu Paraguay. Ce moment stânjenitor!”, a scris un utilizator pe X (fostul Twitter).

După incident, Herrera a reacționat cu demnitate, declarând pentru Daily Mail:

„Astfel de lucruri se întâmplă. A fost o greșeală, dar acesta este un concurs. Trebuie să știi să pierzi și să recunoști meritele altora.”

Titlul de Miss Grand International 2025 a fost câștigat de Emma Tiglao, reprezentanta Filipinelor, marcând o victorie istorică: prima dublă consecutivă pentru Filipine în istoria competiției. Locul doi a revenit thailandezei Sarunrat Puagpipat, iar pe locul trei s-a clasat Aitana Jiménez din Spania.

Pe Instagram, Tiglao a sărbătorit momentul cu mesajul:

„S-a scris istorie! Două regine de aur, o singură națiune mândră — aceasta este puterea femeii filipineze!”

×
Etichete: concurs miss panama Paraguay

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Mapamond
» Citește mai multe din Mapamond
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close