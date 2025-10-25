Moment jenant pe scena Miss Grand International: Miss Panama a crezut că a fost strigată, dar pe scenă trebuia să urce Miss Paraguay

1 minut de citit Publicat la 10:00 25 Oct 2025 Modificat la 10:00 25 Oct 2025

Tânăra, zâmbitoare, a făcut chiar și o scurtă poză de podium, înainte ca prezentatorul să o corecteze. Foto: X

Un moment de confuzie totală pe scena competiției Miss Grand International 2025 a devenit viral pe internet, după ce Miss Panama, Isamar Herrera, a urcat entuziasmată pe podium — deși numele anunțat de prezentator nu era al ei, scrie The Independent.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, la finala concursului desfășurat la Bangkok, Thailanda, unde 76 de concurente așteptau să afle cine intră în top 22 finaliste. Când prezentatorul Matthew Deane a anunțat: „Miss Grand Paraguay!”, reprezentată de Cecilia Romero, Herrera a înțeles greșit, a aplaudat și s-a îndreptat spre centrul scenei, crezând că a fost strigată ea.

Publicul a amuțit pentru câteva secunde, în timp ce tânăra, zâmbitoare, a făcut chiar și o scurtă poză de podium, înainte ca prezentatorul să o corecteze:

„Îmi cer scuze, am spus Miss Grand Paraguay”, a spus Deane, încercând să detensioneze momentul.

Herrera a zâmbit elegant, s-a întors la locul ei, în timp ce adevărata finalistă, Miss Paraguay, a defilat pe scenă. Până la final, Miss Panama nu a fost inclusă în topul celor 22 de finaliste.

At the Miss Grand International pageant, the contestant from Panama caused an awkward moment when she thought her country’s name had been called, but it was actually Miss Paraguay who was announced. pic.twitter.com/ESy5esJqZ5 — Klaus ?? (@Klausfigu) October 19, 2025

Momentul a fost rapid distribuit pe rețelele sociale, unde mulți internauți au empatizat cu ea:

„Săraca, a înțeles greșit din cauza pronunției. A crezut că a spus Panama, nu Paraguay. Ce moment stânjenitor!”, a scris un utilizator pe X (fostul Twitter).

După incident, Herrera a reacționat cu demnitate, declarând pentru Daily Mail:

„Astfel de lucruri se întâmplă. A fost o greșeală, dar acesta este un concurs. Trebuie să știi să pierzi și să recunoști meritele altora.”

Titlul de Miss Grand International 2025 a fost câștigat de Emma Tiglao, reprezentanta Filipinelor, marcând o victorie istorică: prima dublă consecutivă pentru Filipine în istoria competiției. Locul doi a revenit thailandezei Sarunrat Puagpipat, iar pe locul trei s-a clasat Aitana Jiménez din Spania.

Pe Instagram, Tiglao a sărbătorit momentul cu mesajul:

„S-a scris istorie! Două regine de aur, o singură națiune mândră — aceasta este puterea femeii filipineze!”