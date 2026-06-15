​MrBeast este primul YouTuber cu peste 500 de milioane de abonați şi cu o avere de 2,6 miliarde de dolari

MrBeast a înregistrat deja un record pe YouTube în 2022, când canalul său avea peste 110 milioane de abonați, ceea ce l-a dus la câștigarea Recordului Mondial Guinness pentru cel mai prolific creator de conținut. Sursa foto: Getty Images

MrBeast, alias Jimmy Donaldson, are un canal de YouTube cu o jumătate de miliard de urmăritori: „În 2008, familia mea era falimentară, iar când am început, nu-mi permiteam nici măcar echipamente.” Acum are o avere netă estimată la 2,6 miliarde de dolari.

Acuzațiile recente de hărțuire la adresa companiei sale nu l-au oprit, iar YouTuberul MrBeast, pe numele său real Jimmy Donaldson, a atins recent o performanță fără precedent, ajungând la 500.000 de milioane de abonați la canalul său, performanţă pe care a sărbătorit-o cu o transmisiune live festivă care a distrat peste 600.000 de telespectatori în total, relatează Corriere della Sera.

Creatorul de conţinut atinsese deja un record pe YouTube în 2022, când canalul său avea peste 110 milioane de abonați, ceea ce l-a dus la câștigarea Recordului Mondial Guinness pentru cel mai prolific creator de conținut. Ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, în 2024 canalul său a devenit oficial cel mai urmărit de pe platformă, depășind cu mult alte canale corporative dedicate filmelor și animației pentru copii.

Cu siguranță, experiența sa nu a fost lipsită de obstacole, cel puțin la început, așa cum declară el însuși: „Statistic, nu ar trebui să am o jumătate de miliard de abonați. Nu am crescut cu mult: ambii mei părinți au fost în armată, iar în timpul crizei financiare din 2008, am dat faliment. Când am lansat acest canal, nu-mi permiteam nici echipamente. A trebuit să economisesc bani din contul meu AdSense (n.red. program gratuit care permite creatorilor de conținut și proprietarilor de site-uri web să câștige bani afișând reclame ) pentru a cumpăra un microfon sau un computer. Chiar nu ar trebui să fiu unde sunt astăzi.” Averea netă a lui Donaldson este estimată acum la uriașa sumă de 2,6 miliarde de dolari , aproximativ 2,2 miliarde de euro.

Urmăritorii lui MrBeast sunt foarte tineri, conform unui raport recent al TubeFilter, peste 40% din publicul său are vârste cuprinse între 13 și 17 ani, în timp ce aproximativ 20% dintre urmăritorii săi sunt tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani.

Printre „punctele culminante” care i-au definit succesul internațional se numără cu siguranță videoclipul cu tematică Squid Game, publicat pe 24 noiembrie 2021, care se apropie de un miliard de vizualizări totale, urmat mai recent de videoclipul în care 50 de streameri au concurat pentru 1 milion de dolari, transformând platforma de streaming într-un adevărat joc multiplayer. Ambele videoclipuri fac parte dintr-un trend consolidat, legat de premii uriașe și sume mari de bani.

După succesul inițial cu provocări absurde care au devenit virale (prima a avut loc în ianuarie 2017 cu videoclipul în care a strâns 100.000 de vizualizări în doar 48 de ore), a început să facă videoclipuri în care dădea bani unor necunoscuți, format care l-a făcut celebru.

De-a lungul carierei sale pe YouTube, MrBeast a contribuit la acțiuni caritabile prin intermediul mai multor inițiative , cum ar fi campania #TeamTrees, care a strâns 25 de milioane de dolari și a plantat 25 de milioane de copaci în întreaga lume, precum și #TeamSeas, care a strâns 30 de milioane de dolari pentru a ajuta la eliminarea tonelor de deșeuri de pe plaje, oceane și râuri din întreaga lume.

Un succes global, însă, nu este lipsit de controverse și zone gri: lansarea „ Beast Games ” (un format original de emisiune de jocuri pe care l-a creat în 2024) a pus serios în pericol siguranța participanților, cu răni frecvente și lipsa îngrijirilor medicale adecvate. La acestea se adaugă recentele acuzații de hărțuire sexuală și discriminare în contextul maternității, formulate la adresa companiei sale, Beast Industries, de către o fostă angajată, care a fost concediată peste noapte, în ciuda realizărilor sale profesionale strălucite.