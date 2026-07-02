NASA plătește 590 de milioane de dolari către trei firme ca să ducă pe Lună materiale de construcție pentru baza lunară

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Planurile NASA privind baza lunară încep să se concretizeze pe măsură ce agenția spațială elaborează o strategie pentru a trimite module de aterizare, rovere, vehicule de explorare și alte echipamente pe suprafața Lunii. Marți, NASA a anunțat că va plăti aproximativ 590 de milioane de dolari către trei companii, Astrobotic, Firefly și Intuitive Machines, pentru patru misiuni de livrare a instrumentelor științifice și a altor mărfuri pe Lună. Astrobotic a fost singurul furnizor căruia i s-au atribuit două misiuni, scrie CNN.

Aceste strategii susțin un efort mai amplu de utilizare a vehiculelor robotizate pentru a construi o infrastructură care să poată fi utilizată de viitorii exploratori umani. Acordurile anunțate marți sunt componente ale ceea ce Carlos García-Galán, directorul de program al NASA pentru baza lunară, a numit „Faza 1” a unui plan de construire a unei așezări lunare permanente unde vor locui și vor lucra astronauții.

Se preconizează că această fază inițială va dura până în 2028 și va costa aproximativ 10 miliarde de dolari.

NASA a anunțat luna trecută alte acorduri în cadrul primei faze a programului, inclusiv planuri de a redenumi trei misiuni contractate anterior ca fiind specifice „Bazei Lunare”. Agenția a atribuit, de asemenea, contracte suplimentare în luna mai, în valoare totală de peste 1 miliard de dolari, pentru construirea de vehicule lunare și desfășurarea de drone pe Lună pentru a ajuta la cartografierea locației unei baze lunare, probabil chiar din 2028.

Fazele 2 și 3, care includ planuri de construire a primelor habitate presurizate pe Lună și de instalare a generatoarelor de energie, stabilesc viziunea NASA de a continua construirea bazei sale lunare în anii 2030. În cele din urmă, NASA spune că speră ca astronauții să trăiască și să lucreze în așezări „semi-permanente”.

Totul face parte din planul agenției spațiale de a concura cu China, al cărei program spațial a făcut progrese uriașe în ultimul deceniu. Legislatorii avertizează în mod constant că eforturile Chinei amenință să eclipseze supremația tehnologică a Statelor Unite în spațiu.

NASA are „probleme evidente”

Totuși, NASA se confruntă deja cu „probleme evidente”.

Blue Origin, compania spațială fondată de Jeff Bezos de la Amazon, urma să livreze un prototip al sondei sale robotice masive, numite Blue Moon, la polul sud lunar la sfârșitul acestui an. Polul sud este foarte râvnit deoarece se crede că găzduiește depozite de gheață, care pot fi transformate în combustibil pentru rachete sau apă potabilă.

Însă Blue Origin a suferit un eșec major în luna mai, când una dintre rachetele sale New Glenn a explodat brusc pe rampa de lansare, distrugând infrastructura vitală a cărei reconstrucție va dura luni de zile. Nu este clar cât timp ar putea fi amânată lansarea Blue Moon.

Marți, García-Galán a sugerat că modulul de aselenizare Blue Moon ar putea fi lansat cu un alt vehicul, dacă este necesar, spunând că NASA „analizează alte opțiuni” în cazul în care lucrările la racheta și platforma de lansare ale Blue Origin nu respectă termenele stabilite de agenție.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a precizat într-o postare pe rețelele sociale, la scurt timp după incidentul de la New Glenn, că agenția spațială „intenționează să colaboreze direct cu partenerii săi din sectorul privat atunci când apar obstacole”.

„De luni de zile, la NASA spunem că nu vom sta degeaba să așteptăm capacitățile necesare pentru a atinge cele mai presante obiective ale națiunii. Vom asuma un rol activ alături de partenerii noștri, așa cum am făcut-o în anii 1960, pentru a depăși eșecurile, a elimina obstacolele și a obține rezultatele scontate”, a declarat Isaacman.

Întrebări de 30 de miliarde de dolari

Blue Origin este departe de a fi singurul partener al NASA, deși modulul său de aselenizare Blue Moon este substanțial mai mare decât majoritatea celorlalte nave robotice și se așteaptă să vină în două versiuni, inclusiv una pentru transportul echipajului. SpaceX lucrează, de asemenea, la dezvoltarea rachetei Starship pentru transportul astronauților către și de pe Lună, deși vehiculul masiv nu este încă operațional.

Însă NASA are o serie de alți jucători pe care îi poate apela la livrarea de marfă la suprafața Lunii. Firefly, cu sediul în Texas, este până acum singura companie care a îndeplinit o misiune completă, aterizând cu vehiculul său Blue Ghost în apropierea ecuatorului lunar anul trecut. Intuitive Machines, cu sediul în Texas, a plasat, de asemenea, de două ori module de aselenizare în apropierea polului sud al Lunii, deși de ambele ori modulele de aselenizare s-au răsturnat.

„Avalanșa de anunțuri și prezentări făcute de NASA în acest an despre construirea unei baze lunare sunt concepute pentru a încuraja și stimula mai multă inovație din partea partenerilor din sectorul privat. Dacă lucrați în industrie și vă întrebați dacă trebuie să faceți acea investiție pentru a vă mări spațiul de stocare, pentru a crește numărul de furnizori din lanțul de aprovizionare pe care îi aveți, acesta este semnalul: Suntem aici pentru a construi o bază lunară”, a spus García-Galán, în timpul conferinței Space Symposium din aprilie.

În total, NASA a declarat că se așteaptă ca baza lunară să coste aproximativ 30 de miliarde de dolari.

Baza lunară este parte a programului Artemis al NASA, care a costat deja aproximativ 100 de miliarde de dolari și a constat într-o misiune de test fără echipaj uman și istoricul survol lunar cu echipaj uman din aprilie. Acum, agenția spațială se pregătește să trimită oameni înapoi pe suprafața Lunii pentru prima dată în cinci decenii și, în cele din urmă, să construiască o așezare acolo. Atât SUA, cât și China au planuri de a înființa avanposturi lunare.

Membrii Congresului au intensificat eforturile de finanțare a explorării lunare, avertizând cu privire la concurența cu China. Chiar dacă Casa Albă, condusă de Trump, a recomandat reducerea bugetului științific al NASA cu aproape 50%, administrația a căutat să mărească finanțarea pentru baza lunară pentru a „stabili dominația SUA”.

Calea către stabilirea unei așezări lunare permanente este plină de întrebări tehnologice, politice și etice.

Experții avertizează că în prezent există o lipsă dramatică de infrastructură pe Lună pentru a susține o astfel de colonie. Nici măcar problema menținerii orei corecte pe Lună nu a fost rezolvată, deoarece secundele trec puțin mai repede pe Lună decât pe Pământ.

Și peisajul finanțării rămâne neclar. „Big Beautiful Bill”, proiectul de lege al lui Trump, a acordat aproximativ 10 miliarde de dolari către NASA pentru a fi distribuiți pe parcursul a șase ani, dar o mare parte din aceste fonduri sunt alocate unor scopuri specifice. Aproximativ 2,6 miliarde de dolari din această sumă erau rezervate pentru construirea unei stații spațiale lunare, numită Gateway, dar NASA a abandonat brusc aceste planuri în martie, spunând că resursele ar fi mai bine cheltuite pentru construirea de infrastructură la suprafață decât pe orbita lunară.