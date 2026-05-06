Niște români au transformat în tabără legendarul club de noapte Attica din Madrid

Zona în care locuiesc aceste persoane este dotată cu mașini de spălat, electricitate și chiar un grătar pentru a face zona să semene cu un camping, care este, însă, ilegal. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Celebrul fost club de noapte Attica din Madrid a devenit în ultima vreme o aşezare ilegală unde locuiesc 15 familii de romi din România şi care este organizată pe ruinele fostului local.

Potrivit publicației spaniole El Mundo, majoritatea celor care trăiesc în locuinţele improvizate sunt romi din România, mulți dintre ei fiind hoți de buzunare. După lăsarea serii, când centrul oarșului Madrid se golește treptat de localnici și turisți, hoții de buzunare se retrag și ei către case. O parte dintre aceștia ajung în gara Atocha, de unde iau trenurile de navetiști spre mai multe locații cunoscute deja de autorități: Torrejón de Ardoz, unde stau în așa-numitul „hotel al ocupanților ilegali” din San Blas și, tot mai frecvent, terenul fostului club Attica, situat în apropierea autostrăzii A-2, la marginea oraşului San Fernando de Henares.

În perioada sa de glorie, clubul de noapte Attica era considerat un punct de referință pentru muzica techno din Madrid. Aici se adunau fanatici ai muzicii electronice din toate clasele sociale, de la muncitori până la persoane foarte bogate. Pe locul respectiv, pe lângă graffiti-urile care evocă ceea ce a fost odinioară, a apărut o așezare unde aproximativ cincisprezece familii, majoritatea români, au construit deja aproximativ 20 de locuințe improvizate.

Aceste structuri asemănătoare unor bungalouri, dotate cu gazon artificial unde oamenii se bronzează, sunt opera unei singure persoane: un tâmplar român care, achiziționând materiale de la diverși comercianți spanioli de fier vechi, le-a construit treptat. „ Fiecare mă costă 7.000 de euro ”, a decalarat acesta, fără a detalia ulterior prețul la care le vinde sau dacă primește chirie lunară. Această așezare este împărțită în două secțiuni : cea care a fost reconstruită pe ruinele Attica, care este deja dărâmată, și una nouă unde au fost deja construite trei case temporare.

„La etaj nu mai avem spațiu, așa că a trebuit să ne extindem într-o altă zonă mai aproape de râu.” Această ultimă zonă este adiacentă munților de gunoaie acumulați pe malurile râului Jarama, chiar lângă Podul Viveros. Potrivit lui Luis, proprietarul restaurantului Las Moreras, a cărui afacere se află în apropierea terenului unde se afla clubul Attica, zona a devenit „o așezare care se dezvoltă necontrolat”. Omul de afaceri spune că situația este „scandaloasă” și că, deși sunt în curs de desfășurare proceduri legale pentru a încerca recuperarea terenului, realitatea este că numărul de construcții noi continuă să crească în fiecare lună.

Zona în care locuiesc aceste persoane, care nu toți sunt hoți de buzunare, este organizată şi dotată cu mașini de spălat, electricitate și chiar un grătar pentru a face zona să semene cu un camping, care este, însă, ilegal. Proprietarul de la Las Moreras a explicat pentru presa spaniolă faptul că locuitorii de pe ruinele clubului sunt conectați ilegal la rețeaua electrică, deși a precizat și faptul că „ nu sunt scandalagii ”.

„Totul este curat”, a explicat una dintre femeile care locuiesc acolo, pentru a ilustra faptul că nu vor probleme. Locuitorii de pe ruinele fostului club nu vorbesc spaniolă, cu excepția tâmplarului român, care explică faptul că gunoaiele sunt toate aruncate în containerele din apropiere, chiar dacă tone de deșeuri organice pot fi văzute pe malurile râului Jarama, chiar lângă locul unde se află tabăra, poluând râul. „Nu ai unde să locuiești în altă parte, așa că îți câștigi existența oriunde poți”, mai adaugă acesta.

Fenomenul hoților de buzunare este analizat și de organizații civice. Javi, reprezentant al Patrulla Ciudadana, o organizaţie formată din aproximativ 40 de voluntari care patrulează pe străzile Madridului pentru a avertiza asupra hoților de buzunare, a declarat că în interiorul acestor grupuri există ierarhii și tensiuni. "Există mult rasism și între hoții de buzunare. Cei mai marginalizați ajung în zona Attica”, a afirmat acesta. Surse din poliţie au declarat pentru presa spaniolă că dosarul se află deja în instanță și că, deocamdată, Consiliul Local nu poate lua măsuri, deoarece este vorba despre o proprietate privată. De asemenea, cartierul Barajas „nu poate face nimic până când nu există o hotărâre definitivă”.

Pe de altă parte, prezența hoților în Torrejón nu este o noutate. Aceștia se aflau deja în acest oraș cu ani în urmă, deși consiliul local a închis trei dintre hostelurile în care erau cazați în octombrie 2024. După aceea, s-au dispersat. Patrula Cetățenească spune că se aflau în orașe precum Toledo și Segovia , dar acum, odată cu vremea bună, se întorc la Madrid.