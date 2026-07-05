O familie și-a vândut casa și s-a mutat într-un buncăr nuclear din timpul Războiului Rece, cumpărat cu 300.000 de dolari

Locuința are o suprafață impresionantă de 557 de metri pătrați și a fost proiectată să reziste chiar și unei explozii nucleare. Foto: TikTok / underground living

În timp ce majoritatea oamenilor văd buncărele ca pe niște locuri în care ai ajunge doar în situații extreme, o familie din Statele Unite a ales să le transforme în... casă. Din 2020, Ruben Romero, soția sa și cei patru copii locuiesc într-un fost buncăr construit în perioada Războiului Rece, cumpărat cu 300.000 de dolari, potrivit Blic.

Locuința are o suprafață impresionantă de 557 de metri pătrați și a fost proiectată să reziste chiar și unei explozii nucleare. Astăzi, însă, camerele care adăposteau odinioară echipamente strategice au fost transformate în dormitoare, bucătărie și spații de zi.

Decizia familiei a fost posibilă datorită faptului că Ruben lucrează exclusiv online, în domeniul marketingului și al dezvoltării de site-uri. Cum avea nevoie doar de o conexiune bună la internet, familia a ales o locuință neobișnuită, care oferea mult spațiu la un preț redus și un nivel de siguranță greu de egalat.

Un buncăr militar devenit locuință

Clădirea face parte dintr-o rețea de aproximativ 100 de buncăre de comunicații construite în anii 1960 în urma unei colaborări dintre guvernul american și compania AT&T. Rolul lor era să mențină comunicațiile funcționale chiar și în cazul unui atac nuclear.

După încheierea Războiului Rece, multe dintre aceste instalații au fost abandonate. Ruben a descoperit unul dintre ele scos la vânzare și a reușit să îl cumpere cu 300.000 de dolari, un preț considerat avantajos pentru dimensiunile și construcția sa.

Pereți de 60 de centimetri și uși de peste o tonă

Buncărul impresionează prin structura sa. Pereții din beton armat au o grosime de aproximativ 60 de centimetri, fiind întăriți cu bare masive de oțel. Accesul se face prin două uși blindate, una cântărind 1.360 de kilograme, iar cealaltă 900 de kilograme. Există și o ieșire de urgență care duce la suprafață.

Toate aceste elemente au fost concepute pentru a proteja echipamentele de comunicații în cazul unui conflict nuclear. Astăzi, ele oferă familiei un nivel de protecție pe care puține locuințe îl pot asigura.

Viața sub pământ vine și cu provocări

Deși spațiul este generos, cea mai mare provocare nu este lipsa luminii naturale, ci calitatea aerului. În construcțiile subterane se pot acumula gaze precum radonul, metanul sau dioxidul de carbon, iar nivelul oxigenului trebuie monitorizat permanent.

Din acest motiv, familia investește în sisteme moderne de ventilație, acestea fiind prioritatea principală în procesul de renovare. Lucrările continuă și în prezent, fără un termen clar de finalizare.

În paralel, Ruben și soția sa postează pe rețelele sociale imagini și filmări din viața lor de zi cu zi, arătând cum au transformat fostul obiectiv militar într-o locuință confortabilă pentru cei șase membri ai familiei.

Un fenomen tot mai răspândit

Povestea lor nu este un caz izolat. În Statele Unite, tot mai multe persoane cumpără și transformă foste buncăre, silozuri sau alte construcții militare dezafectate în locuințe. Prețurile atractive, siguranța ridicată și caracterul unic al acestor proprietăți le-au transformat într-o nișă tot mai căutată pe piața imobiliară.

În plus, astfel de clădiri sunt construite pentru a rezista zeci sau chiar sute de ani, iar reutilizarea lor reprezintă o modalitate de a da o nouă viață unor structuri ridicate în perioada Războiului Rece.