O femeie a cumpărat de pe un site de anunțuri o monedă din aur și a primit acasă un castravete stricat. Capcana în care a căzut singură

Femeia a primit un castravete stricat în locul monedei din aur FOTO: Poliția Sulzbach-Rosenberg

O femeie din Germania care a plătit o sumă substanțială pe o monedă din aur pe care o găsise pe un site de anunțuri a primit acasă un castravete stricat. Femeia își luase măsură de precauție, ca să prevină o înșelăciune, însă, până la urmă, tot a fost păcălită.

Potrivit Bild, femeia din Oberpfalz a găsit moneda pe care și-o dorea pe un site de anunțuri și a luat legătura rapid cu presupusul comerciant. După ce au convenit asupra sumei - 3.300 de euro - ea i-a spus vânzătorului că va face plata la primirea monedei, lucru cu care acesta a fost de acord.

Plata ramburs îi dădea femeii posibilitatea să verifice pachetul la livrare, așa că a stat fără emoții.

Numai că atunci când coletul a ajuns la destinație femeia nu era acasă, ci doar tatăl ei. Acesta a preluat pachetul și a plătit cei 3.300 de euro fără să mai pună întrebări.

Seara, când femeia s-a întors acasă, a deschis pachetul și în loc de moneda valoroasă a găsit doar un castravete care se stricase.

Femeia a reclamat incidentul la poliție, însă ofițerii i-au spus că existe șanse minime să-l depisteze pe escroc, întrucât acesta a folosit date false.