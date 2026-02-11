O femeie a cumpărat dintr-un second hand o poșetă, cu 8 dolari. Acasă a aflat că aceasta valora, de fapt, 3.000 de dolari

O ieșire obișnuită la cumpărături s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru o femeie din SUA. A cumpărat cu doar 8 dolari o poșetă dintr-un magazin second-hand din zona San Francisco. Ulterior a constatat că piesa este evaluată la aproximativ 3.000 de dolari, fiind o geantă vintage Bottega Veneta.

Kristen Boelen are experiență în domeniul revânzării articolelor vintage. Pasiunea ei pentru second-hand a început încă din adolescență, când căuta alternative accesibile la brandurile de lux care îi depășeau bugetul. Obiceiul s-a păstrat și în perioada în care lucra ca director de creație pentru o companie de vinuri și băuturi spirtoase, profitând de pauzele de prânz pentru a vizita magazinele din zonă, potrivit Business Insider.

Din dorința de a valorifica piesele unicat pe care le descoperea, dar care nu i se potriveau, Boelen a început să vândă articole online, pe platforma Whatnot. Afacerea ei, Lunch Break Vintage, a crescut treptat, iar din februarie 2025 a devenit ocupația ei cu normă întreagă.

Descoperirea genții de lux a avut loc într-o zi de miercuri din decembrie 2025, zi în care magazinul respectiv își deschide activitatea săptămânală. Spațiul era aproape gol, iar printre rafturi, două genți din piele împletită i-au atras atenția. Deși pe piață există numeroase imitații ale modelului Bottega Veneta, una dintre ele i s-a părut diferită.

Detaliile au făcut diferența: accesoriile metalice, greutatea specifică unei genți de designer, textura moale a pielii. După ce a deschis geanta și a observat logo-ul, suspiciunile i s-au intensificat. Interiorul, la rândul său, era realizat dintr-o piele fină, „catifelată”, un alt indiciu al autenticității.

Inițial, Boelen a fost sceptică. Știa că multe magazine sortează articolele valoroase și le trimit către vânzare online, astfel că prezența genții la raft părea neobișnuită. Pentru a verifica, a apelat la tehnologie: a fotografiat produsul și a folosit Google Lens, identificând pe platforma Vestiaire Collective un model identic, de aceeași culoare. Așa a aflat numele modelului și faptul că piesa fusese retrasă din producție.

Confirmarea finală a venit după ce a autentificat geanta prin aplicația Authentic Detective, care emite certificate de autenticitate. Conform evaluărilor disponibile online, valoarea modelului este de aproximativ 3.000 de dolari.

Deși ar fi putut obține un profit considerabil, antreprenoarea a decis să păstreze geanta. „Este genul de piesă care poate fi transmisă din generație în generație”, spune ea, în ciuda comentariilor online care criticau estetica modelului.

Pentru Boelen, astfel de descoperiri nu sunt doar o chestiune de noroc, ci și de consecvență și experiență. Vizitează magazinele second-hand de cel puțin trei ori pe săptămână și pune accent pe calitate, preferând fibrele naturale și piesele atemporale în detrimentul tendințelor trecătoare.

Mesajul ei pentru pasionații de chilipiruri este clar: magazinele din zone aparent lipsite de interes pot ascunde adevărate comori. Unele dintre cele mai valoroase și originale piese din colecția sa provin tocmai din astfel de locuri.