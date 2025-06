O femeie a intrat într-un bar din centrul Romei şi a cerut un pahar cu apă. Ce a urmat depăşeşte orice imaginaţie

Femeia a intrat în bar şi a cerut un pahar cu apă, iar bărbatul italian în vârstă de 28 de ani, aflat în spatele tejghelei a târât-o în pivniţa barului şi a violat-o timp de o oră. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie în vârstă de 48 de ani a fost violată în pivniţa unui bar de la Roma, Italia, de proprietarul localului după ce aceasta intrase să ceară un pahar de apă pentru că se simţea rău.

Femeia se afla pe Viale Eritrea, o stradă plină de magazine şi de localuri în apropiere de centru şi deodată s-a simţit rău, aşa că a căutat ajutor într-unul din barurile din apropiere.

A intrat şi a cerut un pahar cu apă, iar bărbatul italian în vârstă de 28 de ani, aflat în spatele tejghelei a târât-o în pivniţa barului şi a violat-o timp de o oră. "Am simţit că leșin, am intrat în bar să cer un pahar cu apă, iar proprietarul m-a târât în ​​pivniță, m-a trântit de perete și m-a forțat să am relații sexuale.", a declarat victima în faţa carabinierilor.

Deşi era 7 seara, nimeni dintre cei aflaţi în local în acel moment nu s-a sesizat şi nu a întrebat ce se întâmplase cu femeia care plecase mai devreme cu barmanul în beci,relatează La Repubblica.

În final femeia a reuşit să se elibereze şi, aflată în stare de şoc, a reuşit să iasă în stradă unde a început să strige după ajutor. Carabinierii sosiţi la faţa locului l-au arestat pe bărbatul acuzat de violenţă sexuală, după ce au cosntatat urmele de pe zidul pivniţei care susţineau declaraţiile femeii agresate.

Cei doi susţin că nu se cunoşteau, agresorul spune că nu este vinovat şi nu are antecedente penale. Pe de altă parte femeia iniţial a refuzat să fie transportată la spital şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului, însă a doua zi s-a prezentat la spital unde rănile au confirmat violenţa suferită.

În acest moment anchetatorii încearcă să reconstituie dinamica întâmplării şi mai ales să clarifice mai multe aspecte, ca de exemplu faptul că cei doi nu se cunoşteau și că victima, de îndată ce a intrat în bar, a fost imediat târâtă în pivniță, fără alte explicaţii. Autorităţile nu exclud ca cei doi să se fi izolat voluntar si ca apoi, brusc, poate atunci când victima s-a răzgândit, situaţia a degenerat, ducând astfel la violenţă sexuală.