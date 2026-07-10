O femeie aflat de la știri că a câștigat 14 milioane de euro la loterie, dar biletul era deja aruncat la gunoi

Kath Main, în vârstă de 46 de ani, susține că a jucat numerele câștigătoare la extragerea loto din 6 iunie FOTO: Facebook

O femeie din Țara Galilor trăiește de mai bine de o lună între speranță și incertitudine, după ce biletul de loterie despre care spune că i-ar fi adus un premiu de 12 milioane de lire sterline (peste 14 milioane de euro) ar fi fost aruncat din greșeală la gunoi, potrivit wales.co.uk.

Kath Main, în vârstă de 46 de ani, susține că a jucat numerele câștigătoare la extragerea loto din 6 iunie, aceeași combinație pe care o folosește de aproximativ 20 de ani. Femeia și-a dat seama că ar putea fi marea câștigătoare după ce a aflat că premiul cel mare nu fusese revendicat și a verificat numerele extrase.

Problema este că biletul nu mai există. Mama sa îl dusese la un magazin din localitatea Abercynon, în sudul Țării Galilor, pentru verificare, unde ar fi fost informată că nu este câștigător. Convinsă că nu mai are nicio valoare, aceasta a permis ca biletul să fie aruncat.

”Cel mai greu este că nu știu ce se va întâmpla și trebuie să aștept”

Operatorul Loteriei Naționale din Marea Britanie, Allwyn, a deschis o anchetă pentru a stabili dacă femeia are dreptul la premiu. Verificările pot dura până la 30 de zile.

„Mă simt rău tot timpul. Cel mai greu este că nu știu ce se va întâmpla și trebuie să aștept”, a declarat Kath Main.

Femeia, mamă a doi copii și responsabil financiar al unui club de rugby, a explicat că mama ei este cea care îi joacă în fiecare săptămână aceleași numere.

Angajatul magazinului i-a spus că nu există niciun premiu

După ce a văzut în presă că marele premiu nu fusese revendicat, Kath și-a sunat mama pentru a verifica dacă biletul fusese cumpărat.

„Am întrebat-o dacă a pus biletele la loterie, iar ea mi-a spus că da. I-am zis: «Am câștigat la loterie!», dar ea mi-a răspuns că verificase biletul și i se spusese că nu este câștigător”, a povestit femeia.

Când a întrebat unde este biletul, a aflat că fusese deja aruncat.

Potrivit mamei ei care a dus biletul la verificare, aparatul nu a afișat mesajul obișnuit pentru un bilet câștigător, iar angajatul magazinului i-a spus că nu există niciun premiu.

„Mi-a spus: «Nu este câștigător. Îl mai vreți înapoi?». I-am răspuns că, dacă nu am câștigat nimic, poate fi aruncat”, a explicat aceasta.

Gunoiul fusese deja ridicat, astfel că biletul nu a mai putut fi recuperat

Ulterior, s-a constatat că gunoiul fusese deja ridicat, astfel că biletul nu a mai putut fi recuperat.

Pentru a-și susține cererea, Kath Main a transmis companiei Allwyn dovezi privind achiziția biletului, precum și imagini surprinse de camera unei frizerii din apropiere, care arată că mama sa a intrat în magazin în ziua respectivă.

Femeia suspectează că aparatul folosit pentru verificarea biletului ar fi putut avea o defecțiune. Proprietarul magazinului a admis că această posibilitate nu poate fi exclusă.

„Este posibil ca terminalul să fi avut probleme. Acum se desfășoară o investigație. Ar fi extraordinar dacă s-ar confirma că ea este câștigătoarea”, a spus acesta.

Activitatea loteriei în magazin a fost suspendată

Pe durata anchetei, activitatea loteriei în magazin a fost suspendată, iar terminalul și biletele răzuibile au fost retrase temporar.

Allwyn a precizat că analizează cazul și a subliniat că este „singura mare loterie care le permite jucătorilor să revendice un premiu chiar dacă biletul câștigător a fost pierdut, furat sau distrus”.

Dacă investigația îi va da dreptate, Kath Main spune că unul dintre primele sale planuri este să călătorească în Noua Zeelandă pentru turneul echipei britanice și irlandeze de rugby Lions din 2029.