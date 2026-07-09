Scafandrii au recuperat blocuri de 80 de tone din Farul din Alexandria, una din cele 7 minuni ale Antichității: Erau sub apă de secole

Ridicarea unuia dintre fragmentele intrării monumentale a Farului din Alexandria. Campania subacvatică din 2025. Sursa foto: E. Forestier via Pharos CEAlex

Timp de peste 1.600 de ani, a rezistat în fața furtunilor, valurilor și trecerii timpului. Apoi, în urma unei serii de cutremure devastatoare, s-a prăbușit. Farul din Alexandria - una dintre cele șapte minuni ale lumii antice - a fost pierdut în mare, iar pietrele sale s-au împrăștiat pe fundul portului. Acum, după secole, o echipă de scafandri, ingineri și arheologi readuce aceste pietre la lumină.

La marginea Mării Mediterane, în largul coastelor Alexandriei moderne, o echipă internațională a ridicat de pe fundul mării 22 de blocuri uriașe de piatră. Unele cântăresc între 70 și 80 de tone metrice.

Aceste ruine au făcut odinioară parte din intrarea monumentală a farului, din pragul acesteia și din baza construcției, împreună cu fragmentele unui pilon în stil egiptean necunoscut anterior, construit folosind tehnici grecești, potrivit ZME Science.

Un turn care a modelat lumea

Farul, cunoscut sub numele de Pharos, după mica insulă pe care a fost construit, s-a ridicat în timpul domniei lui Ptolemeu al II-lea Philadelphus, în jurul anului 280 î.Hr.

A fost literalmente un proiect faraonic, un monument al ambiției la fel de mult ca al utilității. Rolul său era să ghideze corăbiile în siguranță către portul aglomerat al Alexandriei, avertizând marinarii în legătură cu coasta plată și periculoasă a Egiptului. Dar a făcut mai mult decât să lumineze drumul. A devenit imediat un simbol al puterii și prestigiului orașului.

Cu o înălțime de peste 100 de metri, turnul era una dintre cele mai înalte structuri ale lumii antice.

Designul său era alcătuit din mai multe niveluri: o bază pătrată, o secțiune centrală octogonală și un felinar cilindric în partea superioară.

Un foc - probabil alimentat cu lemn sau ulei - producea o lumină care, potrivit relatărilor, putea fi văzută de la 50 de kilometri distanță. Sursele antice sugerează existența unor oglinzi metalice mari și lustruite, probabil realizate din bronz, care concentrau fasciculul luminos peste mare.

Farul din Alexandri, distrus de cutremure și tsunami

Farul a rămas un miracol al ingineriei elenistice timp de peste un mileniu. Pliniu cel Bătrân îl descria ca fiind „foarte celebru”.

Dar, până în secolul al XIV-lea, o serie de cutremure îi afectaseră grav fundația. Lumina sa s-a stins după cutremurul catastrofal și tsunamiul din anul 1303, iar un alt seism major, în 1323, a distrus mare parte din ceea ce mai rămăsese.

Piatră cu piatră, construcția a fost exploatată, refolosită și pierdută sub valuri. Mai târziu, multe dintre rămășițele sale au fost reciclate pentru construirea fortului Qaitbay din apropiere, care încă se află pe locul original al farului.

Un geamăn digital

Arheologii subacvatici au descoperit pentru prima dată fragmente ale farului în anul 1994. De atunci, ei au cartografiat, fotografiat și scanat digital fragmentele aflate pe fundul mării.

Cea mai recentă recuperare, cea mai ambițioasă de până acum, face parte din proiectul în desfășurare „PHAROS”, o inițiativă comună a Centrului Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS), Ministerului Egiptean al Turismului și Antichităților și Fundației Dassault Systèmes.

Blocurile recuperate recent includ arhitravele masive și elementele verticale ale intrării principale a farului, precum și pietrele de fundație ale turnului propriu-zis. Scafandrii au adus la suprafață și elemente ale unei structuri neașteptate: un pilon, sau o poartă monumentală, construită în stil egiptean, dar folosind tehnici grecești. Originea și scopul acesteia rămân un mister.

Fiecare piatră este supusă acum unei scanări 3D de înaltă precizie. Inginerii de la Dassault Systèmes creează o reconstrucție virtuală - un „geamăn digital” - al farului. Modelul final le va permite cercetătorilor să testeze teoriile existente despre modul în care a fost construit farul, cum a funcționat și de ce s-a prăbușit în cele din urmă.

Textele antice, monedele și inscripțiile sunt, de asemenea, analizate. O echipă de istorici și specialiști în numismatică compară aceste surse cu fragmentele recuperate de pe fundul mării. Cronologia pe care o construiesc se întinde de la ridicarea farului în secolul al III-lea î.Hr., până la prăbușirea sa în anii 1300 și, în cele din urmă, la dezmembrarea sa în perioada mamelucă, când pietrele au fost transportate pentru a fi refolosite.

Farul din Alexandria, reconstruit ca structură virtuală

După recuperarea blocurilor, proiectul PHAROS a evoluat semnificativ, trecând de la spectacol la cercetare științifică.

În mai 2026, CNRS a anunțat primele rezultate ale colaborării, afirmând că cercetătorii au început să combine pietrele ridicate de pe fundul mării cu o arhivă mult mai vastă: aproximativ 5.000 de blocuri subacvatice documentate pe parcursul a trei decenii, alături de monede, mozaicuri, lămpi, descrieri arabe medievale și alte surse antice.

Pe lângă realizarea unei reconstrucții, cercetătorii urmăresc să testeze modul în care a fost construit un turn de 103 metri, cum a rezistat acesta cutremurelor repetate și de ce, în cele din urmă, a cedat.

Folosind medii 3D imersive la scară reală, inginerii și arheologii transformă acum Farul din Alexandria într-o structură virtuală care poate fi explorată, inspectată și modificată pe măsură ce apar noi dovezi.

De ce contează acum

În ciuda faimei sale, niciun alt far antic nu s-a păstrat într-o formă semnificativă. Cel din Alexandria a fost unic - un prototip care a inspirat toate construcțiile similare ulterioare. Totuși, designul său complet a rămas necunoscut. Nu există planuri originale și aproape nimic nu a rămas scris de cei care l-au construit. Până acum, reconstrucțiile s-au bazat pe interpretări artistice.

Proiectul PHAROS speră să schimbe acest lucru. Prin crearea unei reconstrucții virtuale fundamentate științific, cercetătorii pot testa în sfârșit presupunerile vechi. Lumina focului era reflectată folosind oglinzi sau lentile de mărire? S-a modificat designul de-a lungul timpului? Și cum s-a prăbușit exact turnul?

Pentru Alexandria, proiectul reprezintă și o recuperare a identității. Orașul rivaliza odinioară cu Roma și Atena ca centru cultural. Farul său - care veghea asupra savanților din Marea Bibliotecă și asupra corăbiilor sosite din toate colțurile lumii cunoscute - era bijuteria coroanei sale.

Cele 7 minuni ale lumii antice

Cele șapte minuni ale lumii antice erau construcții și monumente remarcabile ale lumii mediteraneene și orientale. Lista alcătuită de autorii greci antici nu era „oficială” în sens modern, și au existat mai multe variante, dar cea mai cunoscută include următoarele:

Marea Piramidă din Giza Construită în jurul anului 2560 î.Hr. pentru faraonul Keops (Khufu).

Este singura minune a lumii antice care a supraviețuit în mare parte până astăzi.

A avut inițial aproximativ 146,6 metri înălțime și a fost cea mai înaltă construcție realizată de oameni timp de aproape 4.000 de ani. Grădinile suspendate ale Babilonului Descrise de autorii antici ca o serie de terase pline cu plante și arbori exotici.

Existența lor istorică este încă disputată; nu au fost găsite dovezi arheologice certe.

Unele teorii le plasează în Babilon, iar altele le asociază cu orașul Ninive. Templul lui Artemis din Efes Ridicat în cinstea zeiței Artemis, în orașul grec Efes.

Era celebru pentru dimensiunile sale impresionante și pentru coloanele de marmură bogat decorate.

A fost distrus și reconstruit de mai multe ori înainte de dispariția sa definitivă. Statuia lui Zeus din Olympia Creată de sculptorul Fidias în secolul al V-lea î.Hr.

Îl reprezenta pe Zeus așezat pe tron, realizat din aur și fildeș.

Avea aproximativ 12 metri înălțime și se afla în templul lui Zeus din Olympia. Mausoleul din Halicarnas Mormânt monumental construit pentru Mausol, conducătorul Cariei, și soția sa Artemisia a II-a, în secolul al IV-lea î.Hr.

Era atât de impresionant încât termenul „mausoleu” provine de la numele lui Mausol.

A fost distrus treptat de cutremure medievale. Colosul din Rodos O statuie gigantică a zeului Helios, ridicată în jurul anului 280 î.Hr.

Avea aproximativ 30–33 de metri înălțime.

A fost distrusă de un cutremur în anul 226 î.Hr., la mai puțin de un secol după construcție. Farul din Alexandria (Farul Pharos) Construit în jurul anului 280 î.Hr. pe insula Pharos, în timpul lui Ptolemeu al II-lea.

Avea probabil peste 100 de metri înălțime și a fost unul dintre cele mai înalte edificii ale Antichității.

A servit drept reper pentru corăbii timp de peste 1.000 de ani, înainte de a fi distrus de cutremure în Evul Mediu.

Dintre cele șapte, doar Marea Piramidă din Giza mai există astăzi. Celelalte au fost distruse de cutremure, incendii, războaie sau degradare, iar în cazul Grădinilor suspendate ale Babilonului nici măcar existența lor nu este confirmată definitiv.