Un constănțean care a descoperit un tezaur vechi de 2.000 de ani credea că a dat lovitura. Așteaptă și după 3 ani recompensa

Ionuț Chicheluș a descoperit pe un islaz din satul Ciobănița un vas ceramic în care se aflau 610 monede romane din bronz, vechi de aproape două milenii, precum și cinci unelte din fier FOTO: Facebook/ Ionuț Chicheluș

Descoperirea unui tezaur arheologic în satul Ciobănița din județul Constanța s-a transformat într-un litigiu între stat și cel care l-a găsit. La mai bine de trei ani de la momentul în care a predat statului 610 monede romane din bronz și mai multe unelte din fier, constănțeanul Ionuț Chicheluș nu a primit nici recompensa prevăzută de lege și nici un răspuns clar privind finalizarea evaluării bunurilor.

Potrivit legislației, autoritățile aveau obligația de a evalua piesele în termen de 18 luni și de a achita descoperitorului recompensa legală, reprezentând 30% din valoarea bunurilor, la care se poate adăuga o bonificație de 15% dacă acestea sunt clasate în categoria „Tezaur”. Termenul a expirat în iulie 2024, însă procedura nu a fost finalizată nici până în prezent, potrivit Replica de Constanța.

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Descoperirea făcută cu ajutorul unui detector de metale

Pe 20 ianuarie 2023, Ionuț Chicheluș, folosind un detector de metale autorizat, a descoperit pe un islaz din satul Ciobănița un vas ceramic în care se aflau 610 monede romane din bronz, vechi de aproape două milenii, precum și cinci unelte din fier utilizate în tâmplărie.

În aceeași seară, după ce nu a reușit să ia legătura cu reprezentanții administrației locale din cauza orei târzii, acesta a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a contacta Direcția Județeană pentru Cultură Constanța. O echipă de arheologi de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța s-a deplasat la fața locului pentru recuperarea și securizarea descoperirii, iar pe 25 ianuarie 2023, în prezența Poliției de Patrimoniu, tezaurul a fost desigilat și inventariat.

Recompensa prevăzută de lege nu a mai venit

Conform Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, autoritățile aveau la dispoziție 18 luni pentru expertizarea bunurilor și stabilirea valorii acestora, în vederea acordării recompensei legale descoperitorului.

Cum termenul a expirat în iulie 2024 fără ca evaluarea să fie finalizată, Chicheluș a transmis o notificare oficială prin care a solicitat informații privind stadiul procedurii și plata sumelor care i se cuvin. Acesta estimează valoarea descoperirii la aproximativ 50.000 de euro.

Tezaurul, plimbat între instituții

Întârzierea expertizei a fost pusă pe seama lipsei specialiștilor. Direcția Județeană pentru Cultură Constanța a susținut că nu dispune de experți în numismatică și că a încredințat evaluarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Însă muzeul constănțean, aflat în proces de relocare, nu a reușit să finalizeze expertiza și a returnat bunurile. În august 2024, Direcția Județeană pentru Cultură a transferat tezaurul către Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia, în speranța continuării procedurilor.

Ulterior, bunurile au fost retransmise către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, unde, potrivit Direcției Județene pentru Cultură, se află și în prezent în proces de expertizare.

Proces în instanță

Nemulțumit de tergiversarea situației, Ionuț Chicheluș a deschis, în octombrie 2024, o acțiune în instanță împotriva Direcției Județene pentru Cultură Constanța, Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Consiliului Județean Constanța. Acesta a solicitat obligarea autorităților la evaluarea tezaurului, plata recompensei și a bonificației prevăzute de lege, precum și acordarea dobânzilor penalizatoare pentru întârziere.

În timpul procesului, Direcția Județeană pentru Cultură a susținut că termenul de 18 luni ar trebui calculat din nou, începând cu momentul transferului pieselor la Mangalia, respectiv august 2024.

La rândul său, Consiliul Județean Constanța a solicitat scoaterea sa din cauză, motivând că bunurile se află în administrarea autorităților din Mangalia. Totodată, instituția a susținut că folosirea unui detector de metale ar demonstra caracterul intenționat al căutării și nu ar reprezenta o descoperire „întâmplătoare”, condiție prevăzută de lege pentru acordarea recompensei.

Noi pârâți introduși în dosar

În decembrie 2024, reclamantul și-a modificat acțiunea și a introdus în proces și autoritățile din Mangalia – primarul, Consiliul Local și Direcția de Cultură și Sport – întrucât acestea administrau la acel moment bunurile și bugetul din care ar urma să fie achitată recompensa.

În plus, Chicheluș a solicitat instanței efectuarea unei expertize judiciare independente în numismatică, apreciind că statul nu și-a îndeplinit obligația legală de a evalua tezaurul în termenul prevăzut de lege.

Pe 19 mai 2026, instanța a admis în parte cererea și a obligat Direcția Județeană pentru Cultură Constanța să procedeze la evaluarea tezaurului. Hotărârea nu este definitivă.

Ce spune Direcția Județeană pentru Cultură

Directorul Direcției Județene pentru Cultură Constanța, Irina Nicolae, afirmă că instituția nu dispune de experți care să poată realiza expertiza numismatică.

„În cadrul direcției nu sunt angajați experți care să poată face acea expertiză pentru monede. În momentul de față nu avem expert, iar tezaurul a fost retransmis către MINAC Constanța. Din câte știm noi, este în proces de expertizare, dar procedura va dura destul de mult timp, astfel că nu știm exact când va fi finalizată”, a declarat aceasta pentru Replica de Constanța.

„Eu am vrut doar să fac un lucru bun”

Contactat de Replica, Ionuț Chicheluș spune că cea mai mare dezamăgire nu este lipsa banilor, ci felul în care a fost tratat de autorități.

„Au trecut atâția ani și n-au avut măcar buna plăcere să mă cheme, să îmi spună ceva. Nu înțeleg de ce a trebuit să ajungem la judecată și abia apoi să se miște lucrurile. Eu am vrut să ofer un exemplu pozitiv, ca și alți oameni care vor descoperi astfel de obiecte să le predea statului. În schimb, ne-am lovit de un zid.

Dacă cei de la muzeu m-ar fi chemat, ar fi vorbit frumos cu mine și mi-ar fi prezentat lucrările lor, cred că nu aș fi avut absolut nicio pretenție financiară. Aș fi lăsat totul acolo fără să cer un leu. Însă modul în care s-au comportat cu mine, în special fostul director Aurel Mototolea, m-a durut cel mai tare și m-a obligat să îmi caut dreptatea”, a declarat Ionuț Chicheluș.