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Elevii români au câștigat trei medalii de aur şi una de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale

Mia Lungu
1 minut de citit Publicat la 10:33 10 Iul 2026 Modificat la 10:33 10 Iul 2026
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Elevii români medaliați cu aur și argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale de la Ljubljana 2026. Sursa foto: Ministerul Educației

Elevii români au câștigat trei medalii de aur şi una de argint, la cea de-a 33-a ediţie a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale - CEOI 2026, care s-a desfăşurat în perioada 5-10 iulie la Ljubljana, în Slovenia.

Au obţinut medalii de aur elevii Victor Ioan Dobra, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş; Rareş-Andrei Neculau, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi; şi Mihai-Valeriu Voicu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti.

Medalia de argint a fost obţinută de elevul Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti.

Coordonarea echipei a fost asigurată de reprezentanţii Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică: dr. ing. Mihai Nan, de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, şi Alexandru Lorintz, reprezentant SEPI.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu, consilier MEC.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.

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Etichete: Olimpiada de informatica medalii de aur medalii de argint elevii români elevi olimpici

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