Operaţiune spectaculoasă a mascaţilor, în București. Au escaladat un bloc din Sectorul 6 ca să salveze o femeie

Operaţiune spectaculoasă a mascaţilor, în Capitală. Au escaladat un bloc din Sectorul 6 ca să salveze o femeie. FOTO: Captura Politia Română

Zeci de luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi alpinişti de intervenţie au escaladat un bloc din Sectorul 6 după ce o femeie de 56 de ani s-a baricadat în apartament şi a ameninţat că se va sinucide.

În apartament se afla şi un bărbat, concubinul acesteia, pe care femeia l-ar fi bătut şi nu l-a lăsat să plece.

Timp de mai multe ore, negociatorii chemaţi au purtat discuţii cu femeia şi au încercat să o convingă să deschidă uşa. Aceasta a refuzat, şi a ameninţat că se va sinucide dacă bărbatul pe care îl ţinea închis în casă va pleca.

În cele din urmă, mascaţii au forţat uşa apartamentului, în timp ce alpiniştii au pătruns pe fereastră.

Femeia a fost scoasă din locuinţă fără să fie rănită şi transportă la spital.