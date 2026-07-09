Atenționare meteo imediată: ANM a emis Cod Portocaliu de vijelii și ploi torențiale cu grindină. Localitățile afectate de furtuni

<1 minut de citit Publicat la 15:58 09 Iul 2026 Modificat la 15:58 09 Iul 2026

Nori de furtună și fulgere pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi după-amiază, avertizări nowcasting de vreme severă pentru localități din mai multe județe, unde sunt prognozate ploi torențiale, grindină, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Un cod portocaliu este valabil în intervalul 15:38 – 16:30 pentru localitățile Bragadiru, Pietroșani, Năsturelu și Bujoru, din județul Teleorman.

Meteorologii avertizează că în aceste zone se vor înregistra averse torențiale care vor acumula 25–40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h, vijelie și frecvente descărcări electrice.

De asemenea, ANM a emis un cod galben, valabil în intervalul 16:00 – 17:00, pentru localitățile Scornicești, Colonești, Vitomirești, Vulturești, Cungrea, Spineni, Poboru, Bărăști, Dobroteasa, Făgețelu, Leleasca, Tătulești, Sâmburești și Topana din județul Olt, precum și pentru comunele Stoilești și Dănicei din județul Vâlcea.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale cu acumulări de 15–25 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 2 centimetri.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe, să se adăpostească în locuri sigure și să nu parcheze autovehiculele în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau altor obiecte care pot fi doborâte de vântul puternic.