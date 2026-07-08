Cel mai bun oraș din lume în care să locuiești în 2026. Este în Europa și de doi ani este pe primul loc la calitatea vieții

5 minute de citit Publicat la 19:59 08 Iul 2026 Modificat la 19:59 08 Iul 2026

Clasamentul analizează anual 173 de orașe din întreaga lume și le evaluează în funcție de cinci criterii principale. Foto: Getty Images

Indicele Global al Calității Vieții 2026, realizat de Economist Intelligence Unit (EIU), a desemnat din nou Copenhaga drept cel mai bun oraș din lume în care să locuiești. Capitala Danemarcei își păstrează primul loc pentru al doilea an consecutiv, datorită rezultatelor excelente la capitole precum stabilitate, educație și infrastructură, potrivit BBC.

Clasamentul analizează anual 173 de orașe din întreaga lume și le evaluează în funcție de cinci criterii principale: stabilitate, servicii medicale, cultură și mediu, educație și infrastructură. Pe lângă Copenhaga, în top cinci se mai află Viena, Melbourne, Sydney și Zurich, confirmând dominația orașelor europene și performanțele constante ale Australiei.

Pentru a afla cum este viața dincolo de statistici, Economist Intelligence Unit a discutat cu locuitori ai acestor orașe, care au explicat ce le place cel mai mult la locul în care trăiesc și ce le recomandă turiștilor care vor să descopere orașele asemenea unui localnic.

Top 10 cele mai bune orașe pentru trai în 2026

Copenhaga (Danemarca) Viena (Austria) Melbourne (Australia) Sydney (Australia) Zurich (Elveția) Geneva (Elveția) Osaka (Japonia) Adelaide (Australia) Vancouver (Canada) Tokyo (Japonia)

Copenhaga, orașul în care bicicleta și înotul fac parte din rutina zilnică

Copenhaga a obținut punctaj maxim la capitolele stabilitate, educație și infrastructură, dar și unul dintre cele mai mari scoruri pentru cultură și mediu.

Pentru Laura Amira Kassem, studentă la Medicină și doctorat, care locuiește aici de opt ani, avantajele orașului se văd în activitățile de zi cu zi.

Ea spune că este perfect normal să meargă cu bicicleta la serviciu, să facă o baie în port după program și să ajungă acasă la timp pentru cină, fără ca acest lucru să fie considerat ceva ieșit din comun.

Diminețile și le începe alergând în zone liniștite precum Utterslev Mose sau de-a lungul lacurilor orașului, iar vara obișnuiește să înoate înainte de a-și continua programul.

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Când primește vizitatori, îi duce mai întâi în cartierul Nørrebro, cunoscut pentru diversitatea sa culturală, unde magazinele alimentare, restaurantele cu kebab și bijuteriile coexistă cu brutării artizanale, baruri și restaurante moderne.

De acolo recomandă o plimbare cu bicicleta spre Nordhavn pentru cafea și înot, urmată de un prânz tradițional cu smørrebrød, celebrul sandviș danez cu pâine de secară.

Seara, alergătorii se reunesc în Fælledparken, unde comunitatea locală organizează un traseu de aproximativ trei kilometri, deschis oricui dorește să participe.

Viena impresionează prin ritmul calm al vieții

Capitala Austriei ocupă locul al doilea și a obținut punctaj maxim la sănătate și educație.

Franziska Hochmüller, care lucrează pentru Biroul de Turism din Viena, spune că unul dintre momentele preferate ale zilei este drumul spre serviciu cu unul dintre tramvaiele istorice care circulă pe Ringstraße.

În loc să stea pe telefon, preferă să citească sau să admire clădirile istorice ale orașului.

Roland Eggenhofer recomandă vizitatorilor cartierele 6 și 7, în special zonele Neubaugasse și Spittelberg, apreciate pentru cafenele, magazine și atmosfera relaxată. De asemenea, îi îndeamnă să viziteze Naschmarkt, una dintre cele mai cunoscute piețe din Viena, renumită pentru gastronomia internațională.

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Toamna, o experiență autentic vieneză este vizita la un Heuriger, tavernele tradiționale aflate în podgoriile de la marginea orașului, unde se servește vin produs local.

Pentru cei care vor să descopere viața de zi cu zi a localnicilor, Hochmüller recomandă piața Kutschkermarkt, unde familii, cupluri și pensionari își fac cumpărăturile sau își petrec diminețile la terase.

Ea consideră că unul dintre cele mai mari avantaje ale Vienei este faptul că, deși este o metropolă, oferă permanent posibilitatea de a încetini ritmul, fie într-o cafenea, într-un parc sau pe malul Dunării.

Melbourne, orașul în care fiecare cartier are propria personalitate

Melbourne ocupă locul al treilea și a depășit Sydney datorită punctajului foarte ridicat obținut la categoria cultură și mediu.

Anne Marie Lennon, director al unui hotel din oraș, spune că Melbourne este un oraș mare care păstrează atmosfera unei comunități mici.

Ea apreciază deschiderea oamenilor și diversitatea culturală, vizibilă în gastronomie, muzică, modă și artă.

Lou McGregor, stabilită în Melbourne de două decenii, spune că fiecare cartier are o identitate proprie. Footscray este unul dintre cele mai bune locuri pentru restaurante și cafenele din toate colțurile lumii, Fitzroy este renumit pentru barurile sale și magazinele vintage, St Kilda este ideal pentru plimbările pe plajă, iar Carlton rămâne una dintre cele mai apreciate zone pentru bucătăria italiană.

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Vizitatorilor le recomandă Biblioteca de Stat, celebra sală de lectură cu cupolă, Hosier Lane, cunoscută pentru arta stradală care se schimbă permanent, Galeria Națională Victoria și rețeaua de străduțe și pasaje emblematice ale orașului.

Anne Marie Lennon spune că pentru a înțelege cu adevărat Melbourne trebuie vizitat și Princes Park, unde localnicii ies la alergare, își plimbă câinii sau pur și simplu se relaxează.

Sydney combină viața urbană cu natura

Sydney ocupă locul al patrulea și a obținut punctaj maxim la sănătate și educație.

Potrivit ministrului Muncii și Turismului din statul New South Wales, unul dintre marile avantaje ale orașului este faptul că oriunde te-ai afla există în apropiere un peisaj spectaculos, fie că este vorba despre port, plaje sau Munții Albaștri.

El spune că adevărata față a orașului poate fi descoperită în cartiere precum Burwood, apreciat pentru diversitatea culturală și oferta gastronomică.

Totodată, recomandă vizitatorilor să asiste la un meci de fotbal australian, considerând că puține orașe din lume trăiesc sportul cu aceeași pasiune.

Julie Livni, designer de bijuterii originară din Franța, povestește că, după ce a locuit pe patru continente, Sydney continuă să o surprindă.

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Ea spune că oamenii nu așteaptă weekendul pentru a merge la plajă, ci includ înotul și plimbările pe litoral în rutina zilnică.

Diminețile și le începe alături de prietene cu o plimbare între Bondi și Bronte Beach, iar turiștilor le recomandă răsăritul la Tamarama Beach, o cafea în Bondi și o călătorie cu feribotul din Rose Bay, doar pentru priveliștea asupra Operei din Sydney și a golfului.

Potrivit ei, Sydney reușește să combine atmosfera relaxată specifică Australiei cu diversitatea culturală și gastronomică a unui mare oraș internațional.

Zurich impresionează prin ordine și apropierea de natură

Zurich încheie top cinci, iar locuitorii spun că principalele sale atuuri sunt eficiența și accesul facil la natură.

Manuela Leonhard, creatoare de conținut născută în Zurich, afirmă că lacul și râurile orașului fac parte din viața de zi cu zi.

Ea trece zilnic pe lângă Lacul Zurich sau râurile Limmat și Sihl și apreciază faptul că apa este foarte curată. În plus, orașul are peste 1.200 de fântâni publice din care apa poate fi băută.

Pentru a le arăta vizitatorilor frumusețea orașului, îi duce la Lindenhof, o fostă fortificație romană transformată într-o piață cu panoramă asupra centrului vechi, dar și pe terasele Universității ETH și ale Universității din Zurich, de unde pot fi admirate cele mai frumoase priveliști.

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Manuela spune că, deși a locuit toată viața în Zurich, continuă să fie impresionată de nivelul de curățenie și organizare.

Indiferent cât de mare este un eveniment organizat în oraș, a doua zi dimineață este aproape imposibil să observi că acolo a avut loc o manifestație sau un festival, iar acest lucru continuă să o surprindă de fiecare dată.