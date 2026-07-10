Un magnat francez devine cel mai mare acţionar la Vodafone: Cumpără aproape 4 miliarde de acțiuni. Cine este Xavier Niel

Miliardarul francez Xavier Niel, împreună cu partenera lui, Delphine Arnault, în 2025. Sursa foto: Hepta

Grupul de telecomunicaţii e& din Emiratele Arabe Unite a anunţat vineri că îşi va vinde întreaga participaţie de 16,2% pe care o deţine la operatorul britanic de telecomunicaţii Vodafone către miliardarul francez Xavier Niel, pentru 5,95 miliarde de dolari, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Vega, un vehicul de investiţii deţinut de familia Niel, a încheiat un acord cu operatorul din Abu Dhabi pentru a cumpăra pachetul său de 3,9 miliarde de acţiuni la Vodafone, la un preţ de 112,5 pence pentru fiecare acţiune sau 4,4 miliarde de lire sterline pentru întregul pachet.

Familia Niel este cel mai mare investitor privat în sectorul european al telecomunicaţiilor

După preluarea acestui pachet de acţiuni, care reprezintă aproximativ 16,21% din capitalul Vodafone şi 17,13% din drepturile de vot, Xavier Niel va deveni cel mai mare acţionar de la operatorul britanic de telefonie.

Compania cu sediul în Abu Dhabi a declarat că decizia sa de a ieşi din acţionariatul Vodafone reflectă o „evoluţie naturală” a priorităţilor sale şi o „concentrare strategică pe afacerile sale de bază”.

Familia Niel este cel mai mare investitor privat în sectorul european al telecomunicaţiilor, cu afaceri în 26 de ţări, 139 de milioane de abonaţi şi venituri anuale de 24 de miliarde de euro prin active precum Iliad, Salt, Monaco Telecom şi Eir.

Vodafone furnizează servicii mobile şi fixe către mai mult de 370 de milioane de clienţi, operează reţele în 15 ţări investind în alte patru şi colaborează cu reţele mobile în alte peste 40 de ţări. Compania are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume, cu peste 240 milioane de conexiuni.

Cine este miliardarul Xavier Niel: A crescut într-o familie din clasa mijlocie

Xavier Niel este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din industria europeană de telecomunicații și unul dintre cei mai bogați oameni din Franța. Potrivit clasamentului Forbes, averea sa este estimată la peste 15 miliarde de dolari, fiind construită în principal în jurul grupului de telecomunicații Iliad, compania-mamă a operatorului francez Free.

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Niel și-a început cariera în anii '80, iar în 1993 a cofondat WorldNet, considerat primul furnizor de internet din Franța. Ulterior, în 1999, a lansat Free, operator care a revoluționat piața franceză prin servicii de internet și telefonie la prețuri reduse. Free face parte din grupul Iliad, unul dintre cei mai importanți jucători telecom din Europa, prezent în Franța, Italia și Polonia.

Pe lângă Iliad, Xavier Niel și-a construit un portofoliu extins de investiții în telecomunicații. Potrivit Forbes, acesta deține operatorul Monaco Telecom și compania elvețiană Salt, fostul Orange Switzerland, achiziționată în 2014. De asemenea, este acționar în grupul britanic Vodafone și în compania imobiliară Unibail-Rodamco-Westfield.

Tranzacția prin care devine cel mai mare acționar al Vodafone consolidează strategia sa de extindere pe piața europeană a telecomunicațiilor, unde a realizat investiții importante în Franța, Italia, Polonia și Irlanda, potrivit Financial Times și Reuters.

Dincolo de telecomunicații, omul de afaceri este un investitor activ în tehnologie. Prin fondul Kima Ventures, Xavier Niel finanțează anual zeci de startup-uri din întreaga lume, fiind considerat unul dintre cei mai activi investitori de tip seed din Europa.

Niel este implicat și în industria media. El este unul dintre acționarii publicației franceze Le Monde, unul dintre cele mai influente cotidiene europene.

O parte importantă a activității sale este dedicată dezvoltării ecosistemului de startup-uri. În 2013 a lansat școala gratuită de programare 42, iar în 2017 a inaugurat Station F, la Paris, considerat cel mai mare campus de startup-uri din lume. Proiectul a fost realizat printr-o investiție de sute de milioane de euro și găzduiește sute de companii aflate la început de drum.

Modelul de afaceri al lui Xavier Niel este caracterizat de investiții pe termen lung în telecomunicații, tehnologie și inovare, dar și de o strategie prin care încearcă să stimuleze dezvoltarea antreprenoriatului european prin finanțarea startup-urilor și a proiectelor educaționale.

Iubita lui este Delphine Arnault - directoarea Dior și fiica fondatorul LVMH

Despre viața personală a lui Xavier Niel se cunosc relativ puține lucruri, deoarece este recunoscut pentru discreția sa și evită să vorbească despre familie în interviuri. Totuși, există câteva informații confirmate de publicații precum Forbes, Financial Times, Vogue și Le Monde.

Partenera sa este Delphine Arnault , una dintre cele mai influente femei din industria luxului. Ea este președinte și CEO al Dior Couture și fiica lui Bernard Arnault, fondatorul LVMH și unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Cei doi formează un cuplu din 2010, însă nu sunt căsătoriți.

, una dintre cele mai influente femei din industria luxului. Ea este președinte și CEO al Dior Couture și fiica lui Bernard Arnault, fondatorul LVMH și unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Cei doi formează un cuplu din 2010, însă nu sunt căsătoriți. Are patru copii . Doi fii provin dintr-o relație anterioară cu Catherine Samama, iar împreună cu Delphine Arnault are o fiică, Élisa (născută în 2012), și un fiu, Joseph (născut în 2016). Forbes indică un număr diferit al copiilor în profilul său, însă presa franceză și biografiile recente vorbesc despre patru.

. Doi fii provin dintr-o relație anterioară cu Catherine Samama, iar împreună cu Delphine Arnault are o fiică, Élisa (născută în 2012), și un fiu, Joseph (născut în 2016). Forbes indică un număr diferit al copiilor în profilul său, însă presa franceză și biografiile recente vorbesc despre patru. Locuiește la Paris , iar presa franceză scrie că familia locuiește într-o proprietate din arondismentul 16. În 2022, Niel a cumpărat și istoricul Hôtel Lambert, unul dintre cele mai valoroase palate private din Paris, despre care s-a relatat că ar urma să găzduiască o fundație culturală.

, iar presa franceză scrie că familia locuiește într-o proprietate din arondismentul 16. A crescut într-o familie de clasă mijlocie. Tatăl său era jurist pentru o companie farmaceutică, iar mama contabilă. Niel spune că pasiunea pentru tehnologie a început la 15 ani, când a primit un calculator Sinclair ZX81.

Tatăl său era jurist pentru o companie farmaceutică, iar mama contabilă. Niel spune că pasiunea pentru tehnologie a început la 15 ani, când a primit un calculator Sinclair ZX81. Are un trecut neconvențional, despre care a vorbit chiar el . În adolescență a piratat decodoare Canal+ și a dezvoltat servicii pentru Minitel, predecesorul internetului în Franța. A povestit ulterior că, pentru o perioadă, a colaborat informal cu serviciile franceze de informații în domeniul securității informatice.

. În adolescență a piratat decodoare Canal+ și a dezvoltat servicii pentru Minitel, predecesorul internetului în Franța. A povestit ulterior că, pentru o perioadă, a colaborat informal cu serviciile franceze de informații în domeniul securității informatice. A avut și probleme cu justiția. În 2004 a petrecut aproximativ o lună în arest preventiv într-un dosar legat de industria sex-shop-urilor, în care era acționar. A fost ulterior achitat de acuzația principală privind proxenetismul, însă în 2006 a fost amendat pentru deturnare de fonduri din una dintre companiile sale. Episodul este menționat frecvent în biografiile sale și în presa economică internațională.

În ciuda averii sale, Xavier Niel și-a construit imaginea unui antreprenor atipic. În interviuri spune că evită protocolul corporatist, preferă structurile de management simple și își concentrează mare parte din timp pe investiții în startup-uri și proiecte educaționale, precum școala de programare 42 și campusul de startup-uri Station F.

Potrivit The Times, refuză în mod constant să discute în public despre viața de familie și încearcă să o țină departe de atenția mediatică.